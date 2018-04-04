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В МосГУ прошёл студенческий туристический форум
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В МосГУ прошёл студенческий туристический форум 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
В конце марте в Московском гуманитарном университете (ул. Юности, д. 5) на факультете международных отношений и туризма состоялся XIII Международный
студенческий туристический форум на тему: «Туризм как фактор развития территорий». Мероприятие проводилось совместно с колледжем МосГУ.
В качестве почётных гостей форум посетили начальник Управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму Валерий Коровкин и председатель комиссии по международной деятельности Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Владислав Лоскутов.
Одним из ключевых событий форума стала научно-практическая конференция на тему «Влияние туризма на развитие территорий: корректировка целей и ценностей». Открывал конференцию заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела МосГУ Ю. С. Путрик.
Кроме того, в рамках форума была организована ярмарка вакансий, в которой приняли участие ведущие столичные туристические компании, а также представители Центра занятости молодежи. Ярмарка привлекла внимание многих студентов университета, желающих связать свою дальнейшую профессиональную жизнь с туризмом.
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