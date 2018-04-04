В МосГУ прошёл студенческий туристический форум

В конце марте в Московском гуманитарном университете (ул. Юности, д. 5) на факультете международных отношений и туризма состоялся XIII Международный

студенческий туристический форум на тему: «Туризм как фактор развития территорий». Мероприятие проводилось совместно с колледжем МосГУ.

Одним из ключевых событий форума стала научно-практическая конференция на тему «Влияние туризма на развитие территорий: корректировка целей и ценностей». Открывал конференцию заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела МосГУ Ю. С. Путрик.

Кроме того, в рамках форума была организована ярмарка вакансий, в которой приняли участие ведущие столичные туристические компании, а также представители Центра занятости молодежи. Ярмарка привлекла внимание многих студентов университета, желающих связать свою дальнейшую профессиональную жизнь с туризмом.