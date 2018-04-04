Морюшко за одну зарплату

В январе представители туриндустрии рассказали, чего ожидать от предстоящего сезона, — сибиряки всё еще преданы Турции , но не против провести летний отпуск в Азии. Самые дальновидные туристы расхватали выгодные туры в феврале, но до конца апреля ещё есть возможность найти путёвку подешевле, пока действует раннее бронирование. Корреспондент НГС предложила экспертам непростую задачу — подобрать тур к тёплому морю стоимостью в пределах одной средней по Новосибирской области зарплаты.

По подсчётам аналитиков Новосибирскстата, за 2017 год эта сумма равна 32 983,9 рубля — оказалось, на эти деньги можно отдохнуть даже вдвоём.

Вьетнам, Санья в Светлана Фоменко. «Если говорить о массовых направлениях, топ стран — это основные чартерные программы. На лето у нас Турция, Таиланд Китае и есть рейсы в Тунис . Прямые перелёты, особенно для отдыхающих с детьми, будут пользоваться спросом. Они будут экономичнее по цене, чем с пересадками для индивидуальных туристов, которые открывают для себя всё новые и новые страны», — перечисляет самые востребованные курорты исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций ( НАТО

Чтобы сэкономить на отдыхе, в турфирмах единодушно предлагают планировать отпуск на самый конец мая и июнь, когда заканчивается высокий сезон майских выходных, а школьники и студенты ещё пишут контрольные и сдают экзамены. «Люди привыкли отдыхать в майские праздники, люди стараются вырваться на недельку, не так много рабочих дней придётся компенсировать. Традиционно август — высокий сезон — самый тёплый месяц, плюс многие хотят, чтоб ребятишки перед школой оздоровились, отдохнули, погрелись на солнышке. Если хотим сэкономить, то есть туры в самом конце мая. Погода уже позволяет отдохнуть в южных регионах Турции, в Юго-Восточной Азии», — советует Светлана Фоменко.

Давать прогнозы, каким будет сезон, сотрудники турагентства пока не спешат, ведь на рынок может вернуться один из фаворитов россиян — Египет

«Многое зависит от того, откроют ли Египет. Минтранс обещал встретиться по поводу Шарм-эш-Шейха и Хургады, они должны были вылететь в Египет. Ждём, пока ничего не продаётся. Открыть могут как Турцию — дай месяц, всё будет готово. Сейчас большой спрос на Турцию. На шестое июля семь ночей есть за 23 840 рублей, но по тенденции это дорого для трёх звёзд там. Если что и будет дешевле — это горящие путёвки», — объясняет руководитель «Ананас тура» Анастасия Сахно. Сегодня турецкие курорты — одни из лидеров по соотношению цены и качества отдыха: в начале лета есть предложения на двоих до 50 тысяч.

«Турция, Алания, на двоих с 12 июня на неделю есть за 47 тысяч с завтраками. Надо понимать: чем больше опций будет добавлено, тем, конечно, цена будет выше. Это стандартное минимальное предложение», — озвучивает варианты Фоменко.

Одними из самых доступных ожидаемо оказались отечественные курорты. Шесть ночей в Крыму вдвоём можно провести всего за 33 тысячи — правда, в домике без удобств в однозвёздночном «Пансионате». Вылет из Новосибирска 1 июня. Отдохнуть неделю в Сочи можно за 23 420 рублей на одного — перелёт уже входит в стоимость, предлагает турагентство «Свобода Трэвел». Однако такая привлекательная цена действует на самое начало сезона, на 1 июня, когда Чёрное море ещё не успело хорошо прогреться. Если всё-таки тянет за границу, то в июне неделя в соседней Грузии или Абхазии для одного туриста обойдётся в 23 240 — 26 100 рублей.

«Это всё самые минимальные цены и отдалённые районы. Соответственно, если смотреть предложения по приемлемому для большинства туристов комфорту, порядок цифр примерно такой: Сочи и Абхазия от 30 000 на человека, Крым от 33 000, а Тунис от 40 000», — пояснил руководитель турагентства «Свобода Трэвел» Валентин Бондаренко.

Тунис, пожалуй, самое экзотичное предложение, которое чуть дороже привычной Турции. Сезон там начинается с мая, а экскурсионная программа более насыщенная и экстремальная, чем в Турции или Таиланде.

«В Тунисе лучшие пляжи в Средиземном море по качеству песка, по многим другим показателям просто идеальные. Там немного потеплее, чем в Турции. Это страна с тысячелетней историей страны Магриба, сказок «Тысячи и одной ночи». Экскурсионные возможности не удалены от места отдыха. Если в Турции отдыхаешь на побережье, то на экскурсию только в одну в сторону ехать 3–4 часа, то тут всё рядом. Исключение — только двухдневная экскурсия в Сахару с ночёвкой в пустыне, с катанием на верблюдах и джипах. Можно посмотреть жилище древних жителей троглодитов, — рассказывает преимущества Туниса директор туристического агентства «Ажур Вояж» Вадим Казанцев. — В этой пустыне Лукас снимал свои «Звёздные войны», там остались интересные постройки после съёмок. Сегодня есть предложение с вылетом 28 мая прямым рейсом, отель неплохой — три звезды, 73 тысячи рублей за двоих, то есть 35–36 тысяч на человека».

Юго-Восточная Азия становится для сибиряков круглогодичным направлением — новосибирцы покупают путёвки в Таиланд и Вьетнам не только на ноябрь–февраль, но и на летние каникулы. По словам Светланы Фоменко, сегодня в продаже есть путёвки в Таиланд на двоих за 72 тысячи — за эту сумму предлагают провести две недели на Пхукете в начале июня. В «Ананас туре» есть путёвки на Пхукет с 25 июня за 32 213 рублей — это 13 ночей в трёхзвёздочном отеле с завтраками. Тем, кто предпочитает Паттайю, здесь предложат улететь на десять ночей в конце лета за 30 422 рубля — вылет 28 мая, проживание также в трёхзвёздочном отеле, но уже без питания.

Один из самых бюджетных вариантов в Азии — остров Хайнань. Анастасия Сахно нашла тур на «китайские Гавайи» всего за 24 880 рублей. Правда, отпуск будет коротким, всего шесть ночей с вылетом пятого июня.

Бонусом турфирмы предлагают присмотреться к Кипру — в среднем он дороже всего на пару тысяч, чем туры в Турцию или Азию. «На закуску Кипр. Вылет из Новосибирска 29 мая на семь ночей — на двоих 78 тысяч, но ничего не включено», — подсчитывает Казанцев. В «Ананас туре» нашлась недельная путёвка в трёхзвёздочный отель на Кипр с вылетом 10 июля всего за 35 603 рубля.

За 22 884 рубля можно вылететь 5 июня в китайский город Санья и вернуться обратно 11 июня, предлагает Aviasales.ru. Стоит поторопиться, ведь билетов осталось всего три, все они без багажа — лететь придётся в одних шортах и майке.

Если путешествовать самостоятельно, то самые дешёвые билеты на июнь до Ларнаки с пересадкой в Домодедово сегодня можно найти за 24 518 рублей у « Уральских авиалиний » — варианты доступны в сервисе Aviasales.ru и Scyscanner.com.

«Также для граждан пенсионного возраста и студентов до 23 лет часто открывают продажи субсидированных билетов в Крым по цене от 12 000 рублей туда и обратно», — напоминает Валентин Бондаренко.