Власти КБР надеются на включение аэропорта Нальчика в госпрограмму для реконструкции ВПП

НАЛЬЧИК , 6 апреля. / ТАСС /. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) рассчитывают, что реконструкция аэропорта Нальчика и его взлетно-посадочной полосы (ВПП) будут включены в госпрограмму «Развитие транспортной системы РФ». Об этом в пятницу заявил председатель Госкомтранса региона Арсен Кудаев.

Ранее авиакомпания «Победа» заявила о приостановлении полетов в столицу Кабардино-Балкарии из-за выявленных несоответствий аэродрома сертификационным требованиям, которые не позволяют обеспечить безопасное выполнение рейсов. Больше претензий у компании к состоянию ВПП. Полеты в Нальчик, которые осуществляются «Победой» из Москвы Санкт-Петербург , не будут возобновлены до полного устранения нарушений, предупредил лоукостер. По данным воздушной гавани, «Победа», в нарушение установленных правил не направила в аэропорт Нальчик официального уведомления о своих действиях. В то же время аэропорт сообщает, что по согласованию с Росавиацией будет проводится плановый текущий ремонт ВПП с 7 по 9 апреля 2018 года.

"В рамках госпрограммы РФ по развитию транспортной системы, утвержденной постановлением правительства РФ от 20 декабря 2017 года, мероприятия по реконструкции аэропортового комплекса города Нальчика включено в перечень объектов, которые могут финансироваться в случае выделения дополнительного финансирования, а такие прогнозы есть. Вместе с тем федеральным бюджетом на 2018 и плановые 2019, 2020 годы финансирование не предусмотрено", — сказал Кудаев на заседании коллегии ведомства. По его словам, в настоящее время Минтрансом России разрабатывается проект обозначенной программы на период до 2025 года, а Росавиация рассматривает возможность включения региона в мероприятия в случае выделения финансовых средств в полном объёме.

Он также отметил, что собственнику и инвестору аэропорта необходимо провести текущий ремонт ВПП. «Указанные недостатки нужно устранить в кратчайшее время. Данный вопрос обсуждается на уровне председателя правительства республики. Правительство сделает все для того, чтобы исключить возможность ухода авиакомпаний из Нальчика», — добавил спикер.

Паспортом объекта предусматривается разработка проектно-сметной документации ВПП, перрона и рулежной дорожки. После проведения реконструкции аэропорт может принимать суда любых типов в том числе и в сложные погодные условия.

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