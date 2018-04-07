В аэропорту Нальчика начался ремонт взлетно-посадочной полосы

НАЛЬЧИК , 7 апреля. / ТАСС /. Специалисты начали ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Нальчика, сообщили ТАСС в администрации порта.

"Все нормально, ремонт уже начался", — сообщил представитель администрации аэропорта.

Ранее авиакомпания «Победа» приостановила выполнение обоих своих рейсов в столицу Кабардино-Балкарии — из Москвы Санкт-Петербурга — из-за несоответствий аэродрома сертификационным требованиям. В свою очередь администрация аэропорта заявила, что по согласованию с Росавиацией плановый текущий ремонт ВПП пройдет 7 — 9 апреля. До окончания ремонта «Победа» будет работать с аэропортом Минеральные Воды, а расходы пассажиров по переезду в Нальчик возьмет на себя. В настоящее время из аэропорта Нальчика остался один рейс — в Москву, его совершает авиакомпания UTair

В свою очередь Госкомтранс республики сообщал, что в аэропорту значительно изношены и требуют реконструкции покрытие ВПП, а также рулежные дорожки и места стоянки воздушных судов. Последний объемный ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нальчика делали в 2011-2012 годах.

За прошлый год аэропорт Нальчика перевез 236 865 человек, рост составил более 20%. Из них почти 32 тыс. перевезли по международному направлению. В 2017 году аэропорт побил рекорд почти 40-летней давности: в 1978 году, когда воздушную гавань в Минводах закрыли на реконструкцию, годовой пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 137 тыс. человек.