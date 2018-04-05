Рейсы из аэропорта Нальчика переведут в Минводы на время ремонта взлетно-посадочной полосы

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Аэропорт Нальчика проведет плановый ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) в течение трех дней — с 7 по 9 апреля. На это время рейсы переведут в аэропорт Минеральных Вод, сообщил в четверг ТАСС представитель аэропорта.

"По согласованию с Росавиацией у нас будет проводиться плановый текущий ремонт полосы с 7 по 9 апреля. На это время у нас временно рейсы будут выполняться в аэропорт Минвод. Один рейс авиакомпании «ЮТэйр» не будет выполняться… Мы от своего лица тоже уведомили авиакомпании, в том числе и «Победу», которая с сегодняшнего дня остановила полеты", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя аэропорта, авиакомпании до 7 апреля продолжают полеты, так как полоса пригодна для взлетов и посадок. Ранее в сообщении аэропорта говорилось, что «в соответствии с актом плановой проверки аэропорта Нальчик, проведенной Росавиацией от 26 марта 2018 года, аэродромное обеспечение соответствует установленным требованиям».

Авиакомпания «Победа» ранее заявила о приостановке полетов в Нальчик из-за выявленных несоответствий местного аэропорта сертификационным требованиям. Полеты в Нальчик, которые осуществляются из Москвы и Санкт-Петербурга , не возобновятся до полного устранения нарушений. Отмечается, что всех клиентов отмененных рейсов «Победа» доставит в аэропорт Минеральных Вод, откуда обеспечат бесплатный перелет в Нальчик, также по желанию клиентов может быть оформлен полный возврат средств.

В аэропорту заявление лоукостера о несоответствии ВПП требованиям безопасности ранее назвали «необоснованным и бездоказательным». По данным аэропорта, «Победа» в нарушение установленных правил не направила в аэропорт Нальчик официального уведомления о своих действиях.