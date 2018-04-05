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Рейсы из аэропорта Нальчика переведут в Минводы на время ремонта взлетно-посадочной полосы
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Рейсы из аэропорта Нальчика переведут в Минводы на время ремонта взлетно-посадочной полосы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Аэропорт Нальчика проведет плановый ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) в течение трех дней — с 7 по 9 апреля. На это время рейсы переведут в аэропорт Минеральных Вод, сообщил в четверг ТАСС представитель аэропорта.
"По согласованию с Росавиацией у нас будет проводиться плановый текущий ремонт полосы с 7 по 9 апреля. На это время у нас временно рейсы будут выполняться в аэропорт Минвод. Один рейс авиакомпании «ЮТэйр» не будет выполняться… Мы от своего лица тоже уведомили авиакомпании, в том числе и «Победу», которая с сегодняшнего дня остановила полеты", — сказал собеседник агентства.
По словам представителя аэропорта, авиакомпании до 7 апреля продолжают полеты, так как полоса пригодна для взлетов и посадок. Ранее в сообщении аэропорта говорилось, что «в соответствии с актом плановой проверки аэропорта Нальчик, проведенной Росавиацией от 26 марта 2018 года, аэродромное обеспечение соответствует установленным требованиям».
Авиакомпания «Победа» ранее заявила о приостановке полетов в Нальчик из-за выявленных несоответствий местного аэропорта сертификационным требованиям. Полеты в Нальчик, которые осуществляются из Москвы и Санкт-Петербурга, не возобновятся до полного устранения нарушений. Отмечается, что всех клиентов отмененных рейсов «Победа» доставит в аэропорт Минеральных Вод, откуда обеспечат бесплатный перелет в Нальчик, также по желанию клиентов может быть оформлен полный возврат средств.
В аэропорту заявление лоукостера о несоответствии ВПП требованиям безопасности ранее назвали «необоснованным и бездоказательным». По данным аэропорта, «Победа» в нарушение установленных правил не направила в аэропорт Нальчик официального уведомления о своих действиях.
Как сообщалось, инвестиционный проект по строительству международного аэропорта Нальчик с полным ремонтом ВПП, запланированный с 2015 по 2020 гг., стоимостью более чем 9,7 млрд рублей (более 7,8 млрд планировалось выделить из федерального бюджета — прим. ТАСС), был исключен из госпрограммы «Развитие транспортной системы России» из-за сокращения объемов финансирования. В связи с этим власти Кабардино-Балкарии приняли решение реконструировать существующий аэропорт. Ранее госкомтранс республики сообщал, что в аэропорту, открытом в 1945 году, искусственное покрытие ВПП, рулежные дорожки и места стоянки воздушных судов значительно изношены и требуют реконструкции.
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