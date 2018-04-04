«Победа» ожидает позицию Росавиации о состоянии ВПП аэропорта Нальчика

Лоукостер «Победа», которая заявила о прекращении с 5 апреля полетов в аэропорт Нальчика из-за плохого состояния взлетно-посадочной полосы, ожидает позицию Росавиации о состоянии искусственного покрытия ВПП, сообщили в авиакомпании.

Авиакомпания «Победа» 29 марта направила телеграмму в Росавиацию с просьбой сообщить позицию ведомства о соответствии состояния искусственного покрытия ВПП и дать ответ о снижении рисков до приемлемого уровня. Однако ответ ведомства получен не был. 3 апреля авиакомпания направила повторную телеграмму с просьбой предоставить ответ до 12:00 МСК 4 апреля, ответ на которую также не получен», — отметили в авиакомпании.

Полеты в Нальчик не будут возобновлены до полного устранения нарушений, добавили в авиакомпании.

«"Победа" выполняет полеты в Нальчик из Москвы Санкт-Петербурга с 2016 года. После обращений пилотов с указанием на небезопасное состояние аэродромной инфраструктуры, специалисты компании провели проверку взлетно-посадочной полосы (ВПП) и рулежных дорожек и выявили несоответствие требованиям П.2.37 ФАП-262. В частности, было выявлено частичное разрушение покрытия ИВПП, наличие выбоин, раковин и трещин», — отметили в авиакомпании.

Пассажиров отмененных рейсов «Победа» доставит в аэропорт Минеральных Вод, откуда будет обеспечен бесплатный трансфер в Нальчик, либо, по желанию пассажиров, авиакомпания полностью вернет деньги за билет.

«Нальчик — одно из самых востребованных направлений авиакомпании. Средняя загрузка рейсов «Победы» из Москвы и Санкт-Петербурга в Нальчик составляет 95%.