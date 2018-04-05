Лоукостер «Победа» может возобновить полеты в Нальчик после устранение дефектов аэропорта

"Победа" готова вернуться в Нальчик только после устранения всех дефектов (взлетно-посадочной полосы — прим. ред.)", — сообщили в компании. В среду стало известно о закрытии аэропорта до 9 апреля для проведения плановых ремонтных работ. В «Победе» заявили, что аэропорт согласовал слоты на выполнение всех рейсов, и информация о «якобы запланированном» ремонте появилась только 4 апреля после публичного заявления компании о приостановке полетов.

Ранее компания заявила о приостановке полетов в Нальчик из-за выявленных несоответствий местного аэропорта сертификационным требованиям. Полеты в Нальчик, которые осуществляются из Москвы и Санкт-Петербурга , не возобновятся до полного устранения нарушений. Отмечается, что всех клиентов отмененных рейсов «Победа» доставит в аэропорт Минеральных Вод, откуда обеспечат бесплатный перелет в Нальчик, также по желанию клиентов может быть оформлен полный возврат средств.

В аэропорту заявление лоукостера о несоответствии ВПП требованиям безопасности ранее назвали «необоснованным и бездоказательным».