Аэропорт Нальчика устранил практически все выявленные Росавиацией недостатки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. / ТАСС /. Собственник международного аэропорта Нальчик полностью устранил практически все недостатки, выявленные комиссией Росавиации , во вторник аэродром сможет принимать самолеты. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела аэродромов и аэропортов Южного межрегионального территориального управления Росавиации Сергей Бровенко.

Ранее авиакомпания «Победа» заявила о приостановке полетов в столицу Кабардино-Балкарии (КБР) из-за выявленных несоответствий аэродрома сертификационным требованиям, которые не позволяют обеспечить безопасное выполнение рейсов, больше претензий у компании к состоянию взлетно-посадочной полосы (ВПП). В аэропорту заявление лоукостера о несоответствии ВПП требованиям безопасности назвали «необоснованным и бездоказательным». По данным аэропорта, «Победа» в нарушение установленных правил не направила в аэропорт Нальчик официального уведомления о своих действиях. С 7 по 9 апреля в аэропорту проводится плановый текущий ремонт ВПП, рейсы перевели в аэропорт Минеральных Вод.

"В субботу-воскресенье двое суток люди работали, с подрядной организацией. Полностью все недостатки, которые были указаны в акте, практически устранены, полностью асфальто-бетоном покрыли полосу, там где были ямки и трещинки. Сейчас убирают все это с полосы. Завтра будет нанесена разметка, аэродром будет готов к приему бортов", — пояснил Бровенко.

По его словам, как только завершат работы, комиссия оценит результат работ, качество ВПП аэропорта, но «критичного ничего там нет». «После того как там все это сделают, 17 числа (апреля) выездная лаборатория администрации гражданских аэродромов (ФГУП Администрация гражданских аэропортов, аэродромов — прим. ТАСС) туда приезжает и будет полностью еще раз все замерять — все коэффициенты, прочности после работ и так далее», — добавил Бровенко. Нальчикская транспортная прокуратура также держит на контроле ситуацию.

Госкомтранс республики сообщал, что в аэропорту искусственное покрытие ВПП, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов значительно износились и требуют реконструкции.

За прошлый год аэропорт Нальчика перевез 236 тыс. 865 человек, рост составил более 20%. Из них почти 32 тыс. перевезли по международному направлению. В 2017 году аэропорт Нальчика побил рекорд почти 40-летней давности: в 1978 году, когда аэропорт Минеральные воды закрыли на реконструкцию, годовой пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 137 тыс. человек.