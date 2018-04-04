Аэропорт Нальчика считает заявления «Победы» об угрозе безопасности необоснованными

НАЛЬЧИК , 4 апреля. / ТАСС /. Аэропорт Нальчика считает заявление лоукостера «Победа» о несоответствии взлетно-посадочной полосы (ВПП) требованиям безопасности необоснованными.

Ранее авиакомпания «Победа» заявила о приостановлении полетов в столицу Кабардино-Балкарии из-за выявленных несоответствий аэродрома сертификационным требованиям, которые не позволяют обеспечить безопасное выполнение рейсов. Полеты в Нальчик, которые осуществляются из Москвы Санкт-Петербурга не возобновятся до полного устранения нарушений. Отмечается, что всех клиентов отмененных рейсов «Победа» доставит в аэропорт Минеральных Вод, откуда обеспечат бесплатный трансфер в Нальчик. Также по желанию клиентов может быть оформлен полный возврат средств.

"В связи с появившейся в СМИ информацией о приостановке полетов авиакомпанией «Победа» в международный аэропорт Нальчик, считаем необходимым уведомить наших пассажиров о том, что в соответствии с актом плановой проверки аэропорта «Нальчик», проведенной Росавиацией от 26 марта 2018 года, аэродромное обеспечение соответствует установленным требованиям", — говорится в сообщении аэропорта, размещенном на официальном сайте.

По данным аэропорта, «Победа» в нарушение установленных правил не направила в аэропорт Нальчик официального уведомления о своих действиях. «Никаких обращений от пилотов по установленным правилами каналам связи и информации в аэропорт „Нальчик“ также не поступало. Никакого инструментального обследования ВПП не проводилось. Считаем заявление авиакомпании „Победа“ необоснованными и бездоказательными», — добавили там.

В то же время аэропорт сообщает, что по согласованию с Росавиацией проведут плановый текущий ремонт ВПП с 7 по 9 апреля 2018 года.