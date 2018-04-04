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Ростовские власти в 2018 году будут субсидировать четыре рейса региональной авиакомпании
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Ростовские власти в 2018 году будут субсидировать четыре рейса региональной авиакомпании 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Ростовской области в 2018 году будут субсидировать четыре рейса региональной авиакомпании «Азимут», которая является базовым перевозчиком нового международного аэропорта Платов, сообщили в среду в пресс-службе регионального минтранса.
"В 2018 году из аэропорта Платов авиакомпания «Азимут» будет выполнять четыре авиарейса, субсидируемые из областного бюджета: Ростов-на-Дону — Самара, Ростов-на-Дону — Сочи, Ростов-на-Дону — Нижний Новгород, Ростов-на-Дону — Казань", — говорится в сообщении.
По информации министерства, объем субсидий из регионального бюджета составит порядка 70 млн рублей. «Такая же сумма предусмотрена и в федеральном бюджете на условиях софинансирования», — уточнили в пресс-службе регионального минтранса.
Также уточняется, что в целом в бюджете Ростовской области 2018 года на субсидирование межрегиональных авиаперевозок предусмотрено 127 млн рублей. «До конца года мы готовы рассматривать предложения авиаперевозчиков по формированию региональной маршрутной сети», — приводит пресс-служба словам министра транспорта области Андрея Иванова.
Авиакомпания «Азимут» является крупнейшим авиаперевозчиком Южного федерального округа. В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск и другие города. К концу 2018 года перевозчик планирует расширить маршрутную сеть до 30 направлений, а в 2019 году — начать полеты за рубеж. Парк воздушных судов перевозчика включает шесть самолетов Sukhoi Superjet 100, в течение ближайших двух лет их количество планируется увеличить вдвое.
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