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БТК способствует развитию туризма
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БТК способствует развитию туризма 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
По словам Арслана, БТК станет важным маршрутом для местных туристов, а также для путешественников из государств Центральной Азии, в частности из Казахстана.
Министр также отметил, что объемы грузоперевозок посредством БТК к 2035 году увеличатся до 17 миллионов тонн.
По словам министра, ожидается также, что к 2035 году по БТК будет перевозиться до трех миллионов пассажиров.
Отметим, что 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.
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