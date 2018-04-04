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Прямое авиасообщение между Петербургом и Ставрополем возобновилось после пятилетнего перерыва
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Прямое авиасообщение между Петербургом и Ставрополем возобновилось после пятилетнего перерыва 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Между Петербургом и Ставрополем запустили прямые рейсы. Первый после пятилетнего перерыва самолет отправился из петербургского аэропорта Пулково накануне.
Рейсы выполняет авиакомпания «Азимут». Перелеты осуществляются трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Санкт-Петербурга — в 11:40, из Ставрополя — в 16:10. Полеты совершаются на среднемагистральных авиалайнерах отечественного производства Sukhoi Superjet 100.
Прямое авиасообщение со Ставрополем последний раз было в расписании Пулково в 2013 году. «Тогда перелеты осуществляла другая авиакомпания, однако затем они были закрыты. Мы долго искали нового перевозчика, так как это направление очень востребовано и вот сейчас договорились с авиакомпанией „Азимут“ о возобновлении таких перевозок», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», являющейся оператором аэропорта.
Этой весной аэропорт Ставрополя также откроет рейсы в Симферополь и Ереван, а в 2019 году планируется наладить авиасообщение с греческим городом Салоники, возможно, на летний период.
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