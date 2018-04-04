На Кубани началась охота на «черных отельеров» 

«Черные отельеры» попадут в поле зрения чиновников и полиции.
Для работы на побережье Черного и Азовского морей сформируют мобильные группы, которые будут выявлять «черных отельеров». В поле зрения чиновников и полиции попадут жители курортных городов, предлагающие жилье туристам без соответствующих документов.
В состав этих групп войдут представители министерства курортов, а также полиции, налоговой и миграционной служб, администраций муниципалитетов, сообщает пресс-служба краевой администрации.