На Кубани началась охота на «черных отельеров»

«Черные отельеры» попадут в поле зрения чиновников и полиции.

Для работы на побережье Черного и Азовского морей сформируют мобильные группы, которые будут выявлять «черных отельеров». В поле зрения чиновников и полиции попадут жители курортных городов, предлагающие жилье туристам без соответствующих документов.

В состав этих групп войдут представители министерства курортов, а также полиции, налоговой и миграционной служб, администраций муниципалитетов, сообщает пресс-служба краевой администрации.