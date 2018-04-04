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На Кубани началась охота на «черных отельеров»
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На Кубани началась охота на «черных отельеров» 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
«Черные отельеры» попадут в поле зрения чиновников и полиции.
Для работы на побережье Черного и Азовского морей сформируют мобильные группы, которые будут выявлять «черных отельеров». В поле зрения чиновников и полиции попадут жители курортных городов, предлагающие жилье туристам без соответствующих документов.
В состав этих групп войдут представители министерства курортов, а также полиции, налоговой и миграционной служб, администраций муниципалитетов, сообщает пресс-служба краевой администрации.
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