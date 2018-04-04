Новый грузовой терминал открылся в «Шереметьево»

аэропорту Шереметьево появился второй грузовой терминал. Строительство велось с прошлого года.

Теперь терминал в год может принимать более 380 тысяч тонн грузов. Принимаются и обрабатываются предметы разного типа и габаритов. А для экономии времени и большего удобства почти вся работа автоматизирована. Также в планах аэропорта Шереметьево, построить еще один грузовой терминал.

Мы в этом году уже приступаем к проектированию второй очереди, которая будет составлять ориентировочно такую же мощность, тое есть порядка 380 тысяч тонн в год. Рассчитываем реализовать этот проект

где-то через два года

Владимир Федоренко , генеральный директор грузового терминала аэропорта «Шереметьево».

Таким образом, еще один грузовой терминал может появиться в аэропорту в 2020 году.