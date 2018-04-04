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Новый грузовой терминал открылся в «Шереметьево»
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Новый грузовой терминал открылся в «Шереметьево» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В аэропорту Шереметьево появился второй грузовой терминал. Строительство велось с прошлого года.
Теперь терминал в год может принимать более 380 тысяч тонн грузов. Принимаются и обрабатываются предметы разного типа и габаритов. А для экономии времени и большего удобства почти вся работа автоматизирована. Также в планах аэропорта Шереметьево, построить еще один грузовой терминал.
Мы в этом году уже приступаем к проектированию второй очереди, которая будет составлять ориентировочно такую же мощность, тое есть порядка 380 тысяч тонн в год. Рассчитываем реализовать этот проект
где-то  через два года
Владимир Федоренко, генеральный директор грузового терминала аэропорта «Шереметьево».
Таким образом, еще один грузовой терминал может появиться в аэропорту в 2020 году.
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