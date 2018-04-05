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Власти Саратовской области намерены увеличить турпоток за счет наследия немцев Поволжья
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Власти Саратовской области намерены увеличить турпоток за счет наследия немцев Поволжья 

ТАСС 1 час назад
Фото: Кириллица
САРАТОВ, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Саратовской области планируют увеличить поток туристов из Германии благодаря наследию немцев Поволжья — различным памятникам, прежде всего благодаря сохранившейся в регионе немецкой храмовой архитектуре. Об этом сообщила ТАСС в четверг глава регионального Комитета по туризму Виктория Бородянская.
"Порядка шести районов области имеют наследие немцев Поволжья. У нас есть турмаршрут, который позволяет знакомить туристов с частью этих достопримечательностей. Однако мы планируем расширить его, включив в него архитектурные памятники в Саратове, Энгельсе и Марксе — основных городах проживания немцев. Ожидается, что это позволит увеличить турпоток в регион, в том числе и из Германии — страны, куда уехали многие потомки поволжских немцев", — рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что туристы смогут в том числе посетить восстановленную кирху и послушать орган в селе Зоркино, попробовать национальные блюда немцев Поволжья, побывать на концерте, где выступают артисты в национальных костюмах.
"Словом, мы планируем ознакомить туристов со всеми сторонами истории и быта немцев Поволжья. Для туристов из Германии это будет отличная возможность увидеть, где и как жили их предки", — подчеркнула Бородянская.
По ее словам, ежегодно Саратовскую область посещают порядка 3 тыс. немецких туристов.
Немцы в Поволжье появились в результате переселения представителей этого народа из германских государств в XVIII веке. В 1941 году, с началом войны с гитлеровской Германией, власти СССР выслали поволжских немцев в Сибирь и Казахстан, а в 1990-е годы большая их часть уехала в Германию. Кроме того, поволжские немцы в настоящее время проживают и в России, Казахстане, а также в США и Канаде.
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