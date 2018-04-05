Власти Саратовской области намерены увеличить турпоток за счет наследия немцев Поволжья

САРАТОВ , 5 апреля. / ТАСС /. Власти Саратовской области планируют увеличить поток туристов из Германии благодаря наследию немцев Поволжья — различным памятникам, прежде всего благодаря сохранившейся в регионе немецкой храмовой архитектуре. Об этом сообщила ТАСС в четверг глава регионального Комитета по туризму Виктория Бородянская.

"Порядка шести районов области имеют наследие немцев Поволжья. У нас есть турмаршрут, который позволяет знакомить туристов с частью этих достопримечательностей. Однако мы планируем расширить его, включив в него архитектурные памятники в Саратове, Энгельсе и Марксе — основных городах проживания немцев. Ожидается, что это позволит увеличить турпоток в регион, в том числе и из Германии — страны, куда уехали многие потомки поволжских немцев", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что туристы смогут в том числе посетить восстановленную кирху и послушать орган в селе Зоркино, попробовать национальные блюда немцев Поволжья, побывать на концерте, где выступают артисты в национальных костюмах.

"Словом, мы планируем ознакомить туристов со всеми сторонами истории и быта немцев Поволжья. Для туристов из Германии это будет отличная возможность увидеть, где и как жили их предки", — подчеркнула Бородянская.

По ее словам, ежегодно Саратовскую область посещают порядка 3 тыс. немецких туристов.