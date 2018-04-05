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Ранее отложенный курортный сбор в Крыму могут ввести уже в мае
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Ранее отложенный курортный сбор в Крыму могут ввести уже в мае 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Крыму могут не успеть внести поправки в закон о вводе курортного сбора на территории Республики с мая 2018 года.
В декабре 2017 года крымские власти заявили о решении отложить введение нового налога на май 2019 года. Однако это решение до сих пор никак не оформлено на законодательном уровне. Как сообщили изданию Турдом в Минкурортов Крыма, по отсрочке введения курортного сбора «пока идут согласования».
В случае если поправки в закон не будут приняты до 1 мая, в силу вступит старая редакция закона, по которой курортный сбор, суммой 10 рублей в сутки с человека, будет взиматься уже в этом году.
Напомним, как сообщает РБК, причинами для отсрочки введения нового налога крымские власти называли антироссийские санкции и отсутствие инфраструктуры на полуострове.
Ранее в интервью НСН мэр Керчи Сергей Бороздин рассказал, как к туристическому сезону готовится Керчь, которая станет первым городом на пути туристов на полуостров после открытия Крымского моста.
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