Летом самолеты из Самары в Анталью будут летать каждый день 

Представители аэропорта Курумоч рассказали о курортных маршрутах из Самары, которые будут действовать в сезон летних отпусков.
— Направление Самара — Сочи станет одним их наиболее интенсивных. Впервые полеты по этому маршруту будут осуществлять сразу 7 авиакомпаний. Это «Уральские авиалинии», «Нордавиа», «Северный ветер», «Россия», «ЮВТ аэро», «Победа» и Red Wings. Они будут выполнять до четырех вылетов в сутки в зависимости от дня недели, — рассказали в администрации Курумоча.
Из Самары в Курумоч будут пускать по пять рейсов в неделю. Обслуживать направление будут три авиакомпании — «Уральские авиалинии», «Северный ветер» и Red Wings. А «Уральские авиалинии» добавят в свое расписание полетов из самарского аэропорта рейс в Анапу с 28 мая, по понедельникам.
Полеты на зарубежные курорты также будут доступны для самарцев. В Анталью будут отправлять по два самолета каждый день, в Стамбул — четыре рейса в неделю, в Даламан и греческие Салоники — два, а в Дубай — пять.