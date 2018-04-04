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Летом самолеты из Самары в Анталью будут летать каждый день
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Летом самолеты из Самары в Анталью будут летать каждый день 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Представители аэропорта Курумоч рассказали о курортных маршрутах из Самары, которые будут действовать в сезон летних отпусков.
— Направление Самара — Сочи станет одним их наиболее интенсивных. Впервые полеты по этому маршруту будут осуществлять сразу 7 авиакомпаний. Это «Уральские авиалинии», «Нордавиа», «Северный ветер», «Россия», «ЮВТ аэро», «Победа» и Red Wings. Они будут выполнять до четырех вылетов в сутки в зависимости от дня недели, — рассказали в администрации Курумоча.
Из Самары в Курумоч будут пускать по пять рейсов в неделю. Обслуживать направление будут три авиакомпании — «Уральские авиалинии», «Северный ветер» и Red Wings. А «Уральские авиалинии» добавят в свое расписание полетов из самарского аэропорта рейс в Анапу с 28 мая, по понедельникам.
Полеты на зарубежные курорты также будут доступны для самарцев. В Анталью будут отправлять по два самолета каждый день, в Стамбул — четыре рейса в неделю, в Даламан и греческие Салоники — два, а в Дубай — пять.
Чартерное расписание отпускного сезона представлено такими курортными городами в Тунисе, как Джерба, Монастир, Энфида, греческими Ираклионом и Родосом, турецкими Бодрумом, Даламаном и Антальей. Также буду рейсы в Барселону (Испания), Ларнаку (Кипр), Нячанг (Вьетнам), Пхукет и Утапао (Тайланд).
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