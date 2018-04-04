Ещё
Ростуризм поручил 6 регионам предоставить планы размещения болельщиков на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»

Ростуризм поручил 6 регионам предоставить планы размещения болельщиков на ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
Ростуризм поручил шести регионам, принимающим матчи Чемпионата мира по футболу, до 6 апреля предоставить планы размещения болельщиков в гостиницах, сообщает пресс-служба ведомства. Поручение дано по итогам совещания по вопросу подготовки планов размещения в гостиницах и иных средствах размещения болельщиков Чемпионата мира по футболу.
«По итогам мероприятия Правительству Республики Мордовия, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областей необходимо в срок до 6 апреля 2018 года предоставить в Ростуризм доработанные и согласованные с региональными отделениями АНО «Транспортная дирекция-2018» планы размещения в гостиницах и иных средствах размещения болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 с учетом прогнозных данных, полученных на совещании», — говорится в заявлении Ростуризма.
Планы должны будут содержать предложения о дополнительных возможностях размещения болельщиков.
«Накануне Чемпионата мира по футболу 2018 в регионах, принимающих матчи, необходимо создать благоприятные условия для пребывания болельщиков с учетом организации их размещения и транспортной логистики. Это является залогом высокого уровня обслуживания туристов, а также восприятия ими нашей страны как гостеприимной дестинации. В связи с этим необходимо вплотную заняться вопросами организации планов размещения болельщиков в гостиницах, предоставить в Ростуризм информацию о количестве проданных билетов и планах размещения туристов», — заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.
Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
Rambler News Service: последние новости
Минтранс предложил увеличить число маршрутов дополнительных поездов во время ЧМ-2018 «Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам На три программы субсидирования авиаперевозок из бюджета выделили 3,8 млрд рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бориса Джонсона поймали на лжи о России152
Япония заявила протест России55
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин199
Шойгу предупредил о новой угрозе281
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»65
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:29
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение