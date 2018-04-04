Ростуризм поручил 6 регионам предоставить планы размещения болельщиков на ЧМ-2018

Ростуризм поручил шести регионам, принимающим матчи Чемпионата мира по футболу, до 6 апреля предоставить планы размещения болельщиков в гостиницах, сообщает пресс-служба ведомства. Поручение дано по итогам совещания по вопросу подготовки планов размещения в гостиницах и иных средствах размещения болельщиков Чемпионата мира по футболу.

«По итогам мероприятия Правительству Республики Мордовия , Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областей необходимо в срок до 6 апреля 2018 года предоставить в Ростуризм доработанные и согласованные с региональными отделениями АНО «Транспортная дирекция-2018» планы размещения в гостиницах и иных средствах размещения болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 с учетом прогнозных данных, полученных на совещании», — говорится в заявлении Ростуризма.

Планы должны будут содержать предложения о дополнительных возможностях размещения болельщиков.

«Накануне Чемпионата мира по футболу 2018 в регионах, принимающих матчи, необходимо создать благоприятные условия для пребывания болельщиков с учетом организации их размещения и транспортной логистики. Это является залогом высокого уровня обслуживания туристов, а также восприятия ими нашей страны как гостеприимной дестинации. В связи с этим необходимо вплотную заняться вопросами организации планов размещения болельщиков в гостиницах, предоставить в Ростуризм информацию о количестве проданных билетов и планах размещения туристов», — заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.