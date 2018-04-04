Авиаперелеты по маршруту Самара-Сочи будут осуществлять семь авиакомпаний

Впервые полеты по этому маршруту будут осуществлять сразу семь авиакомпаний, которые будут выполнять до четярех вылетов в сутки в зависимости от дня недели.

Симферополь прямым рейсом из Самары можно будет улететь пять дней в неделю, направление будут обслуживать три авиакомпании — «Уральские авиалинии», «Северный ветер» и Red Wings. Кроме того, «Уральские авиалинии» добавят в свое расписание полетов из самарского аэропорта рейс в Анапу с 28 мая, по понедельникам.

Прямыми регулярными рейсами обильно представлено турецкое направление: до двух вылетов из Самары в Анталью каждый день планируют выполнять авиакомпаниями Onur Air и Atlasglobal, два рейса в неделю по маршруту Самара — Даламан анонсировал Atlasglobal, а также четыре прямых рейса в Стамбул выполняет Turkish Airlines.

Кроме того, в регулярном расписании сохраняется популярный у пассажиров аэропорта Курумоч рейс в Дубай , который пять дней в неделю выполняет авиакомпания flydubai, а с 1 июня авиакомпания Ellinair начнет выполнять два рейса в неделю в греческие Салоники