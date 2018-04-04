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Авиаперелеты по маршруту Самара-Сочи будут осуществлять семь авиакомпаний
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Авиаперелеты по маршруту Самара-Сочи будут осуществлять семь авиакомпаний 

Волга Ньюс 2 часа назад
Впервые полеты по этому маршруту будут осуществлять сразу семь авиакомпаний, которые будут выполнять до четярех вылетов в сутки в зависимости от дня недели.
По направлению Самара — Сочи будут летать авиакомпании «Уральские авиалинии», «Нордавиа», «Северный ветер», «Россия», «ЮВТ аэро», «Победа» и Red Wings, они будут совершать до 15 рейсов в неделю.
В Симферополь прямым рейсом из Самары можно будет улететь пять дней в неделю, направление будут обслуживать три авиакомпании — «Уральские авиалинии», «Северный ветер» и Red Wings. Кроме того, «Уральские авиалинии» добавят в свое расписание полетов из самарского аэропорта рейс в Анапу с 28 мая, по понедельникам.
Прямыми регулярными рейсами обильно представлено турецкое направление: до двух вылетов из Самары в Анталью каждый день планируют выполнять авиакомпаниями Onur Air и Atlasglobal, два рейса в неделю по маршруту Самара — Даламан анонсировал Atlasglobal, а также четыре прямых рейса в Стамбул выполняет Turkish Airlines.
Кроме того, в регулярном расписании сохраняется популярный у пассажиров аэропорта Курумоч рейс в Дубай, который пять дней в неделю выполняет авиакомпания flydubai, а с 1 июня авиакомпания Ellinair начнет выполнять два рейса в неделю в греческие Салоники.
Чартерное расписание отпускного сезона — 2018 представлено такими курортными городами в Тунисе как Джерба, Монастир, Энфида, греческими Ираклионом и Родосом, турецкими Бодрумом, Даламаном и Антальей. Чартерные рейсы будут выполняться в Барселону (Испания), Ларнаку (Кипр), Нячанг (Вьетнам), Пхукет и Утапао (Тайланд).
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