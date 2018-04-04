Составлен рейтинг лучших городов Европы по соотношению «цена-качество»

МОСКВА , 4 апр — РИА Новости . Сервис по бронированию жилья выбрал лучшие европейские направления по соотношению «цена — качество».

Города выбирались по различным критериям: от количества солнечных дней до скорости беспроводного интернета.

Исследование было проведено в марте этого года компанией Statista, которая рассмотрела 27 городов по всей Европе и использовала отдельную методологию для каждой категории.

Лофт с просторной открытой террасой в центре Мадрида

Помимо доступных цен на авиаперелеты, жилье, питание и общественный транспорт Мадрид предложит вам около 20 часов солнечного света за уикенд с июня по сентябрь. На втором месте в этой категории — Лиссабон , где солнца еще больше, но сама поездка будет стоить чуть дороже.

Лучшее направление для шопинга: Лондон

Города мира. Лондон

Лондон занял первое место среди самых выгодных предложений для любителей ходить по магазинам. Обилие демократичных брендов одежды и спецпредложений на перелет помогут как следует сэкономить.

Правда, российское посольство рекомендует нашим туристам заблаговременно прибывать в пункты въезда-выезда в Британию с учетом возможных дополнительных проверок, а также задержек рейсов. При следовании транзитом необходимо предусматривать более длительный запас времени на «стыковку».

Сразу за Лондоном в рейтинге шопинг-маршрутов расположился Париж, сообщает онлайн-площадка для путешествий и аренды жилья Airbnb.

Города Мира. Варшава

Варшава не только лидер по ценовой доступности для туристов, но и один из самых зеленых городов Европы. Еще один победитель в этой категории — Таллин , который славится самым ухоженным в Европе средневековым городским центром.

Город с самым быстрым Wi-Fi: Бухарест

Победитель в этой категории — столица Румынии — предлагает самую высокую скорость интернета по отношению к общим расходам на путешествие. Париж стал вторым по привлекательности для любителей оставаться на связи в любой точке мира.

По данным Аудита городов ЕС, почти 90% жителей Загреба считают, что присутствие иностранцев выгодно для города. Такое доброжелательное отношение в сочетании с низкими туристическими расходами делают хорватскую столицу самым гостеприимным направлением. А второе место по уровню приветливости к туристам занял Берлин.

Города мира. Прага

Победителем в этой категории стал город с наибольшим количеством музеев и при этом невысокими ценами. Следующее направление в рейтинге — Лондон, где музеев, наверное, не меньше, чем магазинов.