Ещё
Шопинг или отдых: 6 городов Европы на любой вкус
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шопинг или отдых: 6 городов Европы на любой вкус 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Сервис по бронированию жилья Statista провел исследование и выбрал лучшие европейские направления по соотношению «цена-качество». Эксперты оценили 27 самых популярных у туристов европейских городов, состоит рейтинг из нескольких номинаций. Самый солнечный: Мадрид
Здесь туристы могут наслаждаться более 20 часами солнечного света за уикенд в период с июня по сентябрь. Второй в этой категории — Лиссабон, где, кстати, солнца еще больше. Однако поездка в столицу Португалии выйдет дороже, чем в испанскую. Мадрид — влиятельный культурный центр, в котором расположено множество музеев международного масштаба, среди которых Музей Прадо, Центр искусств королевы Софии, Музей Тиссена-Борнемисы и Форум Мадрид, находящиеся в сотне самых посещаемых музеев в мире Лучшее направление для шопинга: Лондон
Столица Великобритании признана самой выгодной для шопоголиков. Исследователи объяснили это обилием брендов и частыми распродажами. Второе место у Парижа. Средоточием лондонских музеев является район Южного Кенсингтона, в котором находятся Музей естествознания, Музей науки, Музей Виктории и Альберта (крупнейшее в мире собрание декоративно-прикладного искусства и дизайна). Другие примечательные музеи — Британский музей, коллекция которого составляет около 7,5 млн экспонатов; Лондонская Национальная галерея, один из наиболее уважаемых специалистами художественных музеев мира, галерея Тейт (самое крупное в мире собрание английского искусства); знаменитый Музей восковых фигур мадам Тюссо; Музей Шерлока Холмса. Лучшие городские парки: Варшава
Варшава — это один из самых зеленых городов Европы, уверены исследователи. Кроме того, столица Польши стала лидером по ценовой доступности. Второе место у Таллина, в котором, как выяснилось, самый ухоженный в ЕС средневековый центр. В наше время Варшава — это смесь разнообразных архитектурных стилей, во многом благодаря насыщенной истории как Польши, так и самой столицы. Город с самым быстрым Wi-Fi: Бухарест
Столица Румынии предлагает самый скоростной беспроводной интернет. На второй позиции Париж. Бухарест — столица загадочной страны, сохранившей средневековый колорит в сочетании с современными постройками. Необычная архитектура, просторные бульвары, множество парков — все это Бухарест. По количеству культурных памятников Бухарест обогнал многие города Европы. Большинство экскурсионных маршрутов связано с легендами о Графе Дракула и рассказами о нем. Самый гостеприимный город: Загреб
По словам социологов, примерно 90% жителей Загреба хорошо относятся к туристам, считая, что они приносят городу пользу. Вторым лучшим направлением по гостеприимности стал Берлин. В Загребе интенсивно развивается туризм. Загребские отели варьируются в диапазоне от крупных, высокого класса, в том числе сетевых, до небольших пансионов и полупансионов с размещением в частных домах. В Загребе работают три пятизвездочные гостиницы (Westin, Sheraton, Regent Esplanade) и 10 четырёхзвездочных. Лучшая культурная программа: Прага
Исследователи отметили, что в Праге больше всего музеев в Европе. При этом поездка в чешскую столицу может быть очень бюджетной. Второе место в этой номинации у Лондона. Прага превратилась из малоизвестного в масштабах Европы города в настоящую мекку туристов. В настоящее время более 110 тысяч жителей Праги (около 20% экономически активного населения) работают в отраслях, так или иначе связанных с обслуживанием въездного и внутреннего туризма. Вместе с тем отмечается, что Прага далеко не исчерпала потенциал своего развития, имея все возможности привлекать гораздо больше гостей в связи с проведением культурных, спортивных, общественно-политических, экономических, научных и других международных массовых мероприятий.
Вести.Ru: последние новости
Уклонистов от курортных сборов будут штрафовать Управление полетами над Европой восстановлено В городах проведения ЧМ по футболу создается туристическая полиция
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции242
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»601
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании112
Российских олигархов ждет «сюрприз»547
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей29
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение