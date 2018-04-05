Шопинг или отдых: 6 городов Европы на любой вкус

Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Сервис по бронированию жилья Statista провел исследование и выбрал лучшие европейские направления по соотношению «цена-качество». Эксперты оценили 27 самых популярных у туристов европейских городов, состоит рейтинг из нескольких номинаций. Самый солнечный: Мадрид

Здесь туристы могут наслаждаться более 20 часами солнечного света за уикенд в период с июня по сентябрь. Второй в этой категории — Лиссабон, где, кстати, солнца еще больше. Однако поездка в столицу Португалии выйдет дороже, чем в испанскую. Мадрид — влиятельный культурный центр, в котором расположено множество музеев международного масштаба, среди которых Музей Прадо, Центр искусств королевы Софии, Музей Тиссена-Борнемисы и Форум Мадрид, находящиеся в сотне самых посещаемых музеев в мире Лучшее направление для шопинга: Лондон

Столица Великобритании признана самой выгодной для шопоголиков. Исследователи объяснили это обилием брендов и частыми распродажами. Второе место у Парижа. Средоточием лондонских музеев является район Южного Кенсингтона, в котором находятся Музей естествознания, Музей науки, Музей Виктории и Альберта (крупнейшее в мире собрание декоративно-прикладного искусства и дизайна). Другие примечательные музеи — Британский музей, коллекция которого составляет около 7,5 млн экспонатов; Лондонская Национальная галерея, один из наиболее уважаемых специалистами художественных музеев мира, галерея Тейт (самое крупное в мире собрание английского искусства); знаменитый Музей восковых фигур мадам Тюссо; Музей Шерлока Холмса. Лучшие городские парки: Варшава

Варшава — это один из самых зеленых городов Европы, уверены исследователи. Кроме того, столица Польши стала лидером по ценовой доступности. Второе место у Таллина, в котором, как выяснилось, самый ухоженный в ЕС средневековый центр. В наше время Варшава — это смесь разнообразных архитектурных стилей, во многом благодаря насыщенной истории как Польши, так и самой столицы. Город с самым быстрым Wi-Fi: Бухарест

Столица Румынии предлагает самый скоростной беспроводной интернет. На второй позиции Париж. Бухарест — столица загадочной страны, сохранившей средневековый колорит в сочетании с современными постройками. Необычная архитектура, просторные бульвары, множество парков — все это Бухарест. По количеству культурных памятников Бухарест обогнал многие города Европы. Большинство экскурсионных маршрутов связано с легендами о Графе Дракула и рассказами о нем. Самый гостеприимный город: Загреб

По словам социологов, примерно 90% жителей Загреба хорошо относятся к туристам, считая, что они приносят городу пользу. Вторым лучшим направлением по гостеприимности стал Берлин. В Загребе интенсивно развивается туризм. Загребские отели варьируются в диапазоне от крупных, высокого класса, в том числе сетевых, до небольших пансионов и полупансионов с размещением в частных домах. В Загребе работают три пятизвездочные гостиницы (Westin, Sheraton, Regent Esplanade) и 10 четырёхзвездочных. Лучшая культурная программа: Прага

Исследователи отметили, что в Праге больше всего музеев в Европе. При этом поездка в чешскую столицу может быть очень бюджетной. Второе место в этой номинации у Лондона. Прага превратилась из малоизвестного в масштабах Европы города в настоящую мекку туристов. В настоящее время более 110 тысяч жителей Праги (около 20% экономически активного населения) работают в отраслях, так или иначе связанных с обслуживанием въездного и внутреннего туризма. Вместе с тем отмечается, что Прага далеко не исчерпала потенциал своего развития, имея все возможности привлекать гораздо больше гостей в связи с проведением культурных, спортивных, общественно-политических, экономических, научных и других международных массовых мероприятий.