Нижегородцы смогут улететь в Барселону прямым чартерным рейсом 

Прямые чартерные рейсы в Барселону появятся в летнем расписании нижегородского аэропорта. Как сообщает пресс-служба Стригино, первый перелет из столицы ПФО в Испанию запланирован на 29 мая.
В будущем рейсы в аэропорт Барселоны — Эль-Прат — будут осуществляться раз в десять дней на Boeing 757–200. В воздухе пассажирам придется провести четыре часа.
Кроме того, летом в Стригино появятся прямые чартерные рейсы в Турцию (Анталья), Грецию (Салоники), Тунис (Энфида), на острова Корфу (Керкира) и Кипр (Ларнака), а также на российские курорты в Сочи, Анапе и Симферополе.
Напомним, в модернизацию нижегородского аэропорта вложат 220 млн рублей.