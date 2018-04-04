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Нижегородцы смогут улететь в Барселону прямым чартерным рейсом
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Нижегородцы смогут улететь в Барселону прямым чартерным рейсом 

В городе N 21 минуту назад
Фото: В городе N
Прямые чартерные рейсы в Барселону появятся в летнем расписании нижегородского аэропорта. Как сообщает пресс-служба Стригино, первый перелет из столицы ПФО в Испанию запланирован на 29 мая.
В будущем рейсы в аэропорт Барселоны — Эль-Прат — будут осуществляться раз в десять дней на Boeing 757–200. В воздухе пассажирам придется провести четыре часа.
Кроме того, летом в Стригино появятся прямые чартерные рейсы в Турцию (Анталья), Грецию (Салоники), Тунис (Энфида), на острова Корфу (Керкира) и Кипр (Ларнака), а также на российские курорты в Сочи, Анапе и Симферополе.
Напомним, в модернизацию нижегородского аэропорта вложат 220 млн рублей.
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