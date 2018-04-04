Первая весенняя «Экоэлектричка» Подмосковья отправится в гости к Чингисхану 21 апреля

Туристический маршрут «Экоэлектрички» 21 апреля отправит гостей в атмосферу Древней Руси, а также позволит ощутить себя в роли настоящего кочевника в этнопарке в Сергиево-Посадском районе, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области

«Начнется экскурсия на древнем городище у села Радонеж, где провел свои юные годы Сергей Радонежский. Затем туристы переместятся в этнопарк «Кочевник», где узнают о легендарном Чингисхане, посетят монгольскую юрту и обучатся стрельбе из лука. После обеда в юрте хозяева кочевого стана предложат программу с танцами северных народов. В этнопарке туристы также посетят зоодвор», — говорится в сообщении

По словам министра культуры региона Оксаны Косаревой, в 2017 году был запущен маршрут «Экоэлектрички» в Талдомский район Московской области, а также в заказник «Журавлиная родина» и в Серпуховский район, где туристы посещали Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник

«В 2018 году «Экоэлектричка» планирует рейсы в заказник «Журавлиная родина» на Совиный фестиваль, на фестиваль соколиной охоты в экопарке «Сокольник». Премьера июня — поездка по экологическим местам Рузского округа с посещением хаски-деревни и зоопарка оленей», — отметила министр.