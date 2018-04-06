Ростуризм: Иностранцы стали отдыхать в России вдвое чаще за последние 15 лет

Количество въездов иностранных туристов в Россию выросло вдвое за последние 15 лет, сообщил на Первом национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

«Последние годы туризм в нашей стране активно развивается. Внутренний турпоток только за последние четыре года вырос на 75%. Въезд иностранных граждан с целью туризма в нашу страну за 15 лет увеличился более чем на 100%. И если мы сравниваем текущий и прошлый годы с началом нулевых, наши граждане почти вдвое чаще стали выезжать на отдых за рубеж», — сказал О. Сафонов.

По его словам, это обусловило рост спроса на авиаперевозку, так как подавляющая часть продаваемых туров по России и заграницей предусматривает авиаперелеты. Глава Ростуризма также отметил, что в стране увеличивается количество направлений, по которым можно путешествовать на самолетах.

«В прошлом году был достигнут рекордный показатель объема авиаперевозок в стране — было перевезено более 105 млн пассажиров — рост 18% по сравнению с 2016 г.», — отметил О. Сафонов.