Количество внутренних туристов посчитали завышенным

Поводом для обращения «Опоры России» стали оглашенные ранее данные Ростуризма по объему рынка въездного и внутреннего туризма. По расчетам ведомства, в 2017 году по стране путешествовал 81 млн человек, из которых 56,5 млн — россияне. Как оценивают чиновники, внутренний туризм вырос на 3% относительно 2016 года и на 30% по сравнению с докризисным 2014 годом. «Эти данные слишком оптимистичны», — говорит вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников . Он предполагает, что Ростуризм одновременно учитывает и тех, кто остается на ночь в средствах размещения, и приезжающих на краткосрочные экскурсии. «Так, Суздаль , по официальным расчетам, в 2017 году посетили 1,7 млн человек, выходит, туда приезжают 4,7 тыс. человек ежедневно, хотя население всего города составляет 9,7 тыс. человек», — приводит пример А. Кожевников.

Глава комитета по туризму «Опоры России» Краснодарского края Станислав Иванченко рассказывает, что вопросы у предпринимателей вызывают и региональные данные. По расчетам Ростуризма, в 2017 году край посетили 16 млн человек, что на 16% больше, чем годом ранее. «Но когда в 2017 году мы проводили опрос, участники рынка рассказывали, что поток на курорты региона снизился в среднем на 20%, а средний чек туриста — на 50%», — говорит С. Иванченко.

Данные по многим городам оказываются сильно завышенными, считает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин . «В том же в Суздале есть ключевая достопримечательность — музей деревянного зодчества, который в 2017 году посетило 300 тыс. гостей. Как при этом в город могли приехать 1,7 млн туристов — непонятно», — рассуждает он.

В Ростуризме пояснили «Коммерсанту», что количество внутренних туристов рассчитывается на основании информации регионов в соотнесении с данными Росстата о числе лиц, размещенных в гостиницах, сведений о продажах авиа— и железнодорожных билетов и экспертных оценок участников рынка. При этом в агентстве указывают, что эти данные не учитывают автотуристов и путешественников, размещающихся в частном секторе.

С. Ромашкин полагает, что объективной методики для оценки внутреннего турпотока не существует, так как на этом рынке развит теневой сектор. В «Опоре России» указывают, что организация совместно с представителями Ростуризма планирует заняться разработкой собственной методики оценки туристического потока.