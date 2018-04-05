Россиян попросили не контактировать с шведскими кошками и птицами

Российским туристам при посещении Швеции следует избегать контактов с местными птицами и кошками. С таким предупреждением выступил Ростуризм

Причина — вспышка сальмонеллеза в скандинавской стране. С начала года эта болезнь была зафиксирована у тысячи с лишним кошек, причем из-за контактов с инфицированными животными пострадали как минимум 10 дошкольников.

"Ростуризм рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в Швецию, при нахождении в стране соблюдать меры личной гигиены, избегать контактов с птицами и кошками", — отметила пресс-служба Ростуризма.

Ведомство призвало туроператоров сообщать клиентам о сложившейся ситуации.