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Россиян попросили не контактировать с шведскими кошками и птицами
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Россиян попросили не контактировать с шведскими кошками и птицами 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Российским туристам при посещении Швеции следует избегать контактов с местными птицами и кошками. С таким предупреждением выступил Ростуризм.
Причина — вспышка сальмонеллеза в скандинавской стране. С начала года эта болезнь была зафиксирована у тысячи с лишним кошек, причем из-за контактов с инфицированными животными пострадали как минимум 10 дошкольников.
"Ростуризм рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в Швецию, при нахождении в стране соблюдать меры личной гигиены, избегать контактов с птицами и кошками", — отметила пресс-служба Ростуризма.
Ведомство призвало туроператоров сообщать клиентам о сложившейся ситуации.
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