Роспотребназор предупредил о вспышке сальмонеллеза у животных в Швеции

МОСКВА , 4 апр — РИА Новости . Роспотребназор предупреждает о вспышке сальмонеллеза у животных в Швеции и просит учитывать эту информацию при планировании поездок, сообщается на сайте ведомства.

"Академия ветеринарии Швеции (SVA) сообщила 27 марта текущего года, что причиной вспышки сальмонеллеза у кошек в стране являются зараженные сальмонеллезом мелкие птицы, которыми питаются животные. С начала января сего года ветеринарная служба Швеции зарегистрировала в стране более 1 тысячи кошек, больных сальмонеллезом, что никогда в этой стране не наблюдалось", — говорится на сайте.

Добавляется, что в результате контакта с больными животными 10 детей дошкольного возраста из шести графств страны были инфицированы сальмонеллезом. Власти предупреждают о необходимости соблюдения личной гигиены при контактах с птицами и кошками, а также о повышенном внимании к состоянию здоровья домашних животных.

В ведомстве отмечают, что, согласно данным эпидемиологического надзора, с 2007 по 2016 годы в Швеции ежегодно регистрируется около 3 тысяч случаев заболевания сальмонеллезом у людей. До 1999 года сальмонеллез среди домашних животных считался редким для Швеции заболеванием, но постепенно число больных животных в стране возрастает, особенно с января по апрель.