Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке сальмонеллеза в Швеции

Российским туристам, планирующим поездку в Швецию , следует учитывать информацию о вспышке сальмонеллеза в этой стране, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора

«Академия ветеринарии Швеции сообщила 27 марта текущего года, что причиной вспышки сальмонеллеза у кошек в стране являются зараженные сальмонеллезом мелкие птицы, которыми питаются животные. С начала января ветеринарная служба Швеции зарегистрировала в стране более 1 тыс. кошек, больных сальмонеллезом, что никогда в этой стране не наблюдалось. В результате установленного контакта с больными животными 10 детей дошкольного возраста были инфицированы сальмонеллезом в шести графствах страны. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что с 2007 по 2016 гг. в Швеции ежегодно регистрируется около 3 тыс. случаев заболевания сальмонеллезом у людей. Власти страны в связи со вспышкой заболевания в этом году предупреждают о необходимости соблюдения личной гигиены при контактах с птицами и кошками.