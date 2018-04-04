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Достопримечательности Кировской области появятся на ГИС-карте региона
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Достопримечательности Кировской области появятся на ГИС-карте региона 

РИА «ФедералПресс» 21 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В текущем году в Кировской области появится ГИС-карта местных достопримечательностей. Об этом в ходе заседания сообщил министр информационных технологий и связи региона Юрий Палюх, передает пресс-служба областного правительства.
По словам главы профильного ведомства, данная система геоинформирования поможет получить реальное представление о достопримечательностях области с помощью специальной карты, созданной на основе космической съёмки.
«Кировская область является перспективным регионом для разнообразных видов туризма. Визуализация достопримечательностей Вятского края на карте позволит не только привлечь туристов, но и обеспечит возможность перспективного планирования туризма в регионе», — добавила замдиректора КОГБУ «ЦСРИРиСУ» по геоинформационным технологиям Юлия Зыкова.
Фото: пресс-служба правительства Кировской области
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