Достопримечательности Кировской области появятся на ГИС-карте региона

В текущем году в Кировской области появится ГИС-карта местных достопримечательностей. Об этом в ходе заседания сообщил министр информационных технологий и связи региона Юрий Палюх, передает пресс-служба областного правительства.

По словам главы профильного ведомства, данная система геоинформирования поможет получить реальное представление о достопримечательностях области с помощью специальной карты, созданной на основе космической съёмки.

«Кировская область является перспективным регионом для разнообразных видов туризма. Визуализация достопримечательностей Вятского края на карте позволит не только привлечь туристов, но и обеспечит возможность перспективного планирования туризма в регионе», — добавила замдиректора КОГБУ «ЦСРИРиСУ» по геоинформационным технологиям Юлия Зыкова.

Фото: пресс-служба правительства Кировской области