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Летняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется 24 апреля
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Летняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется 24 апреля 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Летняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется 24 апреля 2018 г., сообщил Агентству городских новостей «Москва» президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.
«Прогулочные суда, которые возят туристов по Москве-реке в пределах города, пойдут 24 апреля, а торжественное открытие состоится 12 мая — будет праздник в Парке Горького и парад судов — их около 50. Они, возможно, со скидками, смогут прокатить всех желающих по центральной части города. А туристические круизные суда, которые будут заходить в порты других регионов, пойдут 28 апреля, торжественное открытие состоится в этот же день на Северном речном вокзале», — сказал К. Евдокимов.
По его словам, судовладельцы готовят новые суда, в том числе теплоходы-катамараны «Снегири» компании «РИО». Новые суда готовится запустить и флотилия «Radisson Royal Moscow», а пивная компания Bud, по его словам, в связи с проведением Чемпионата мира по футболу-2018 запустит баржу с футбольным полем.
Всего для прогулок по Москве-реке будут задействованы около 100 теплоходов примерно 20 компаний. Их вместимость — от 20 до 200 мест. Как отмечает К. Евдокимов, стоимость прогулки для россиян по сравнению с прошлым годом не изменится и составит от 400 до 900 руб. за 2-3 часа.
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