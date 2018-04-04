Летняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется 24 апреля

«Прогулочные суда, которые возят туристов по Москве-реке в пределах города, пойдут 24 апреля, а торжественное открытие состоится 12 мая — будет праздник в Парке Горького и парад судов — их около 50. Они, возможно, со скидками, смогут прокатить всех желающих по центральной части города. А туристические круизные суда, которые будут заходить в порты других регионов, пойдут 28 апреля, торжественное открытие состоится в этот же день на Северном речном вокзале», — сказал К. Евдокимов.

По его словам, судовладельцы готовят новые суда, в том числе теплоходы-катамараны «Снегири» компании «РИО». Новые суда готовится запустить и флотилия « Radisson Royal Moscow», а пивная компания Bud, по его словам, в связи с проведением Чемпионата мира по футболу-2018 запустит баржу с футбольным полем.

Всего для прогулок по Москве-реке будут задействованы около 100 теплоходов примерно 20 компаний. Их вместимость — от 20 до 200 мест. Как отмечает К. Евдокимов, стоимость прогулки для россиян по сравнению с прошлым годом не изменится и составит от 400 до 900 руб. за 2-3 часа.