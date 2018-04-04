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В Киргизии надеются на успешный туристический сезон в 2018 году
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В Киргизии надеются на успешный туристический сезон в 2018 году 

Российская Газета 1 час назад
306,3 миллиона сомов планирует потратить правительство на организацию очередных Всемирных игр кочевников, намеченных на сентябрь 2018 года. Спортивное мероприятие, вызывающее большой интерес за рубежом, пройдет на побережье Иссык-Куля. Состязания планируется провести по 36 видам спорта, в которых, как ожидается, примут участие около трех тысяч спортсменов из 80 стран мира. Освещать же мероприятия, будут около 500 представителей средств массовой информации из полусотни стран.
Власти Киргизии полагают, что инвестиции в «олимпиаду кочевников» окупятся сторицей и позволят не только улучшить имидж республики за рубежом, но и продлить так называемый курортный сезон. Тем более что озеро Иссык-Куль остается главной туристической достопримечательностью страны. Только в прошлом году, по данным Национального статистического комитета, на побережье «горной жемчужины» отдохнул почти миллион гостей из других стран. Регионы республики, для сравнения, в 2018-м посетило всего около 400 тысяч человек.
В целом туристический поток в Киргизию, как утверждают в правительстве республики, продолжает расти. В течение прошлого года, к примеру, он увеличился на восемь процентов по сравнению с показателями 2016-го. Чуть больше половины из побывавших в республике туристов воспользовалось услугами так называемого организованного сектора туризма. Остальные приезжали на отдых «дикарями», подыскивая временное жилье или экскурсоводов уже на месте, либо обращаясь за помощью к знакомым или проживающим в Киргизии родственникам. Особенно это заметно в Прииссыккулье.
Так, по данным Нацстаткома, две трети иностранных курортников на побережье горного озера в прошлом году предпочли останавливаться в частном секторе — в домах или квартирах, сдаваемых в краткосрочную аренду местными жителями. Впрочем, существует тенденция к росту числа туристов, предпочитающих более цивилизованный отдых. Количество клиентов различных здравниц, санаториев и пансионатов на Иссык-Куле превысило в прошлом году 302 тысячи человек, что в полтора раза выше показателя 2016-го. Прием и обслуживание туристов в регионе, вместе с тем, осуществляли 183 учреждения отдыха и организации туризма.
В общем же по республике на конец прошлого года размещением и обслуживанием иностранных гостей занимались 480 учреждений отдыха и организации туризма. В их числе — 192 гостиницы и гостевых дома, 190 специализированных комплексов (пансионатов, санаториев, домов отдыха, турбаз, спортивных и детских лагерей), 59 турфирм и туроператоров.
Законодатели республики, в свою очередь, рекомендуют правительству обратить внимание на обеспечение безопасности иностранных отдыхающих. А один из парламентариев — Марлен Маматалиев — предложил открыть на постоянной основе департамент туристической полиции.
"Такая практика широко используется в странах, которые хотят развивать рекреационную сферу, — пояснил он. — Сотрудники подобных структур должны знать иностранные языки. В целом, департамент должен заниматься вопросами безопасности туристов".
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