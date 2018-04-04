ДВФУ составит «портреты» гостей города из стран АТР для развития туризма во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК , 4 апреля. / ТАСС /. Студенты и специалисты Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создадут портреты туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках работы над стратегией развития туризма во Владивостоке до 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в среду представители вуза.

Рабочая группа, которая создает стратегию, образована в начале года по инициативе главы Владивостока Виталия Веркеенко . Участникам предстоит разработать долгосрочную маркетинговую программу по продвижению столицы Приморья, а также рекомендации по выстраиванию в городе современной качественной среды в сфере гостеприимства и туризма.

Японии и Республики Корея. "В рамках проектной деятельности магистерских программ студенты разрабатывают портреты туристов из стран Азиатско— Тихоокеанского региона, определяя приоритеты и потребности гостей из Китая

Особое место в работе группы занимает ассоциативно-образный ряд будущего облика города. Эксперты Школы экономики и менеджмента выделили три ключевые ассоциации: «Владивосток — „морской“, „умный“ и „мультинациональный“, — сообщили ТАСС в Школе экономики и менеджмента.

Эксперты отмечают, что, хотя Владивосток — крупнейший порт региона, здесь недостаточно объектов, связанных с морем. Исследователи считают, что исправить ситуацию могут инициативы по созданию морского рынка и морского музея, которые могут стать весьма полезными для привлечения путешественников.

Еще одной особенностью Владивостока является близкое соседство со странами Азии, поэтому представителей стран АТР среди иностранных туристов в городе большинство. Чтобы они чувствовали себя комфортно и хотели вернуться, нужно учитывать их традиции и привычки: городу нужна качественная коммуникационная система, навигация, пункты сервиса, транспорт должен стать современным и технологичным. Большую роль здесь может сыграть подготовленный японским архитектурным бюро Nikken Sekkei (»Никкэн сэккэй") мастер-план, который способен помочь Владивостоку стать «умным» городом. Особое место в стратегии может занять блок, посвященный истории азиатских диаспор в Приморье и Владивостоке.