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В марте 2018 года количество туристов в Грузии увеличилось на 33 проц
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В марте 2018 года количество туристов в Грузии увеличилось на 33 проц 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Тбилиси, 3 апреля /Синьхуа/ — В марте 2018 года количество туристов в Грузии увеличилось на 33 проц, а международных путешественников на 13,2 проц, заявил глава Национальной туристической администрации Грузии Георгий Чоговадзе сегодня на брифинге.
Он также сообщил, что в марте 2018 года более всего визитов осуществлено из Азербайджана — 133,4 тыс., из Армении — 109,3 тыс., из Турции — 100,7 тыс., из РФ — 91,5 тыс. и из Ирана — 58,8 тыс.
По информации Г. Чоговадзе, количество визитеров из стран ЕС также выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из Великобритании — на 74 проц, Германии — 47 проц, Латвии — 45 проц, Литвы — 35 проц и Франции — 25 проц.
По данным статистического департамента Грузии, за январь-март 2018 года Грузию посетили 1 463 561 международных путешественников, что на 196,5 тыс. больше аналогичного прошлогоднего показателя. —0—
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