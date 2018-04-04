В марте 2018 года количество туристов в Грузии увеличилось на 33 проц

Тбилиси , 3 апреля / Синьхуа / — В марте 2018 года количество туристов в Грузии увеличилось на 33 проц, а международных путешественников на 13,2 проц, заявил глава Национальной туристической администрации Грузии Георгий Чоговадзе сегодня на брифинге. Он также сообщил, что в марте 2018 года более всего визитов осуществлено из Азербайджана — 133,4 тыс., из Армении — 109,3 тыс., из Турции — 100,7 тыс., из РФ — 91,5 тыс. и из Ирана — 58,8 тыс. По информации Г. Чоговадзе, количество визитеров из стран ЕС также выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из Великобритании — на 74 проц, Германии — 47 проц, Латвии — 45 проц, Литвы — 35 проц и Франции — 25 проц. По данным статистического департамента Грузии, за январь-март 2018 года Грузию посетили 1 463 561 международных путешественников, что на 196,5 тыс. больше аналогичного прошлогоднего показателя. —0—