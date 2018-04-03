«Руслайн» возобновляет перелеты между Краснодаром и турецким Самсуном

"Власти Самсуна и «Руслайн» 3 апреля подписали соглашение о возобновлении регулярного авиасообщения в Краснодар. Рейс будет выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам", — отметил представитель компании.

По его словам, в настоящий момент прямых перелетов из других российских городов в Самсун нет.

Рейсы будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 кресел. Перелет длится около часа. Вылет из Краснодара в Самсун в 13.20 мск, обратный рейс — в 14.40.

Как отметил представитель «Руслайн», компания планирует перевозить около 100 пассажиров в неделю.

"С мая этого года мы рассчитываем на российский туристический поток — в связи с оздоровительными и пляжными турами в Самсун", — пояснил Донченко.

Он также добавил, что у российских городов Майкоп и Краснодар налажены деловые связи с Самсуном, город также является побратимом Новороссийска , в связи с чем новый рейс будет востребован у представителей бизнеса.

Авиасообщение между Краснодаром и Самсуном было запущено с мая 2017 года. Перелеты продолжались в течение двух месяцев, однако затем их пришлось приостановить в связи с реконструкцией турецкого аэропорта.

Самсун — туристический и портовый город, расположенный на севере Турции у побережья Черного моря.