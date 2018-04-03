Ещё
«Руслайн» возобновляет перелеты между Краснодаром и турецким Самсуном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В штаб-квартире YouTube произошла стрельба
В штаб-квартире YouTube произошла стрельба

«Руслайн» возобновляет перелеты между Краснодаром и турецким Самсуном 

Прайм 46 минут назад
КРАСНОДАР, 3 апр /ПРАЙМ/. Авиакомпания «Руслайн» возобновляет регулярные перелеты между Краснодаром и городом Самсун на севере Турции, сообщил РИА Новости руководитель департамента сети маршрутов «Руслайн» Алексей Донченко.
"Власти Самсуна и «Руслайн» 3 апреля подписали соглашение о возобновлении регулярного авиасообщения в Краснодар. Рейс будет выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам", — отметил представитель компании.
По его словам, в настоящий момент прямых перелетов из других российских городов в Самсун нет.
Рейсы будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 кресел. Перелет длится около часа. Вылет из Краснодара в Самсун в 13.20 мск, обратный рейс — в 14.40.
Как отметил представитель «Руслайн», компания планирует перевозить около 100 пассажиров в неделю.
"С мая этого года мы рассчитываем на российский туристический поток — в связи с оздоровительными и пляжными турами в Самсун", — пояснил Донченко.
Он также добавил, что у российских городов Майкоп и Краснодар налажены деловые связи с Самсуном, город также является побратимом Новороссийска, в связи с чем новый рейс будет востребован у представителей бизнеса.
Авиасообщение между Краснодаром и Самсуном было запущено с мая 2017 года. Перелеты продолжались в течение двух месяцев, однако затем их пришлось приостановить в связи с реконструкцией турецкого аэропорта.
Самсун — туристический и портовый город, расположенный на севере Турции у побережья Черного моря.
Авиакомпания «Руслайн» базируется в московском аэропорту Внуково, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Компания выполняет регулярные и чартерные перевозки по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья. Основной целью работы компании является построение сети между региональными центрами и хабовыми аэропортами. Маршрутная сеть объединяет более 30 городов. Парк компании состоит из 20 самолетов Bombardier СRJ-100/200 вместимостью 50 кресел.
Прайм: последние новости
Авиакомпания "Азимут" планирует выполнять из Краснодара в 2018 г рейсы по 10 направлениям Вечерние рейсы в калининградском аэропорту задерживаются из-за тумана Новый налог на авиаперелеты вступил в силу в Швеции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений153
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»140
В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты88
«Наказание» Латвии требует осторожности77
Трамп заявил о жестком отношении к РФ258
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение