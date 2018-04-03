К 2020 году в Подмосковье будет работать 100 туристско‑информационных центров

Порядка 100 туристско-информационных центров (ТИЦ) будут функционировать на территории Московской области к 2020 году, они будут оказывать услуги не только физическим, но и юридическим лицам, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

В третьем чтении принят законопроект «О внесении изменения в статью 1 федерального закона „Об основах туристской деятельности в Российской Федерации“, который регламентирует работу ТИЦ.

»В настоящее время на территории Подмосковья установлено 58 ТИЦ. До 2020 года на территории региона будет 100 ТИЦ. Согласно принятому законопроекту, теперь ТИЦ смогут оказывать услуги не только физическим, но и юридическим лицам. Туроператоры и агентства смогут полноценно взаимодействовать с туристами через данные центры, что будет способствовать продвижению туристских продуктов Подмосковья», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

По словам министра, поправка в законопроект была внесена по инициативе председателя комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олега Рожнова . Новый статус туристско-информационных центров — это важный шаг для развития туриндустрии региона.

Планируется, что ТИЦ Подмосковья будут установлены не только в музеях, но и на вокзалах и в аэропортах. Особенно это важно в год проведения чемпионата мира по футболу: по экспертным оценкам Московскую область посетят порядка 1,8 миллиона туристов, в том числе порядка 500 тысяч болельщиков.

Министерством культуры Московской области в 2014 году была создана Единая система туристско-информационных центров Московской области «Подмосковье». Цель ее создания — обеспечение благоприятных условий для развития туризма и упорядочение взаимодействия организаций, оказывающих информационные услуги в сфере туризма на территории Московской области.