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На фестивале «Открой свою Россию» обсудят развитие туризма на Кавказе
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На фестивале «Открой свою Россию» обсудят развитие туризма на Кавказе 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
На выставке и фестивале «Открой свою Россию», которые пройдут 6 апреля в московском Гостином дворе, обсудят вопросы развития активного туризма и отдыха, а также перспективы экопросвещения.
В рамках делового форума «Открой свою Россию» спикеры программы поделятся опытом формирования и реализации активных туров, а также обсудят вызовы, стоящие перед отраслью, сообщили «Это Кавказ» в пресс-службе выставки.
«На Кавказе есть возможности для развития десятков видов активного туризма, так как жители — фактически носители этого образа жизни. Активный туризм — это путь к трансформации, а Северный Кавказ — это территория трансформации», — отметил заместитель генерального директора «МагТур», крупнейшего туроператора по Кавказу и один из центральных спикеров форума, Умар Айдинов.
Выставка и фестиваль «Открой свою Россию» проводятся ежегодно. Мероприятие позволяет лидерам отрасли обменяться опытом в рамках деловых дней, а также охватить широкую аудиторию туристов в дни массовых посещений. Фестивальная программа рассчитана на все возрастные категории граждан и предполагает бесплатное посещение всех фотовыставок и мастер-классов.
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