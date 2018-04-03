На фестивале «Открой свою Россию» обсудят развитие туризма на Кавказе

На выставке и фестивале «Открой свою Россию », которые пройдут 6 апреля в московском Гостином дворе, обсудят вопросы развития активного туризма и отдыха, а также перспективы экопросвещения.

В рамках делового форума «Открой свою Россию» спикеры программы поделятся опытом формирования и реализации активных туров, а также обсудят вызовы, стоящие перед отраслью, сообщили «Это Кавказ» в пресс-службе выставки.

«На Кавказе есть возможности для развития десятков видов активного туризма, так как жители — фактически носители этого образа жизни. Активный туризм — это путь к трансформации, а Северный Кавказ — это территория трансформации», — отметил заместитель генерального директора «МагТур», крупнейшего туроператора по Кавказу и один из центральных спикеров форума, Умар Айдинов.

Выставка и фестиваль «Открой свою Россию» проводятся ежегодно. Мероприятие позволяет лидерам отрасли обменяться опытом в рамках деловых дней, а также охватить широкую аудиторию туристов в дни массовых посещений. Фестивальная программа рассчитана на все возрастные категории граждан и предполагает бесплатное посещение всех фотовыставок и мастер-классов.