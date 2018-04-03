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Аэропорт Ставрополя стал одним из активов холдинга «Новапорт»
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Аэропорт Ставрополя стал одним из активов холдинга «Новапорт» 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Международный аэропорт Ставрополя стал одним из активов аэропортового холдинга «Новапорт», сообщает во вторник пресс-служба Международного аэропорта Минеральные Воды, входящего в холдинг.
"Одним из показателей успешного старта работы аэропорта Ставрополь в составе холдинга «Новапорт» стало открытие прямого рейса Ставрополь — Санкт-Петербург авиакомпании «Азимут» по вторникам, четвергам и субботам. Загрузка первого рейса в Ставрополь составила более 80% (83 человека), обратно в Санкт-Петербург — порядка 90%. На мероприятии, посвященному встрече первого рейса, представители авиакомпании и аэропорта выразили уверенность в успешном и долгосрочном сотрудничестве", — говорится в сообщении.
Аэропорт Ставрополь обслуживает внутренние, международные и межрегиональные рейсы, по итогам 2017 года обеспечил перевозку более 356 тыс. пассажиров.
"Новапорт" принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан). «Новапорт» управляет в том числе аэропортами Новосибирска, Барнаула, Томска, Читы, Астрахани, Челябинска, Волгограда, Перми, Тюмени, Мурманска, Минеральных Вод, Калининграда. В конце 2016 года «Новапорт» приобрел крупнейший в Северо-Кавказском федеральном округе аэропорт Минеральные Воды.
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