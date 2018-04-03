Аэропорт Ставрополя стал одним из активов холдинга «Новапорт»

"Одним из показателей успешного старта работы аэропорта Ставрополь в составе холдинга «Новапорт» стало открытие прямого рейса Ставрополь — Санкт-Петербург авиакомпании «Азимут» по вторникам, четвергам и субботам. Загрузка первого рейса в Ставрополь составила более 80% (83 человека), обратно в Санкт-Петербург — порядка 90%. На мероприятии, посвященному встрече первого рейса, представители авиакомпании и аэропорта выразили уверенность в успешном и долгосрочном сотрудничестве", — говорится в сообщении.

Аэропорт Ставрополь обслуживает внутренние, международные и межрегиональные рейсы, по итогам 2017 года обеспечил перевозку более 356 тыс. пассажиров.