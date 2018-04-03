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Секретная комната в самолете, где спят стюардессы
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Секретная комната в самолете, где спят стюардессы 

Авторамблер 41 минуту назад
Фото: Авторамблер
Однако работникам авиакомпании тоже иногда нужно отдохнуть и расслабиться. Специально для них на некоторых моделях самолетов существует тайная комната, куда они могут пойти, когда силы совсем на исходе.
Это видео было сделано на лайнере Airbus A380 авиакомпании Lufthansa. Выглядит впечатляюще: это похоже на настоящий капсульный отель: комфортные кровати, подушки, ковер на полу и, главное, полная тишина. Такой тишины вы не «услышите» даже на самых лучших вип-местах, куда все равно доносится шум с других мест и отсеков самолета.
Ради такого комфорта стоит пойти работать в хорошую авиакомпанию.
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