Секретная комната в самолете, где спят стюардессы

Однако работникам авиакомпании тоже иногда нужно отдохнуть и расслабиться. Специально для них на некоторых моделях самолетов существует тайная комната, куда они могут пойти, когда силы совсем на исходе.

Это видео было сделано на лайнере Airbus A380 авиакомпании Lufthansa . Выглядит впечатляюще: это похоже на настоящий капсульный отель: комфортные кровати, подушки, ковер на полу и, главное, полная тишина. Такой тишины вы не «услышите» даже на самых лучших вип-местах, куда все равно доносится шум с других мест и отсеков самолета.

Ради такого комфорта стоит пойти работать в хорошую авиакомпанию.