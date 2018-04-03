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В Европе могут задержать почти половину рейсов из-за сбоя управления
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В Европе могут задержать почти половину рейсов из-за сбоя управления 

РИА Новости 1 час назад
Фото: dp.ru
БРЮССЕЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Сбой в европейской системе управления полетами может привести к задержке почти половины всех запланированных на вторник рейсов в Европе, сообщил оператор воздушной навигации Eurocontrol.
Ранее во вторник Европейская организация безопасности воздушной навигации сообщила о сбое в системе планирования и управления воздушным движением.
"На сегодня было запланировано 29,5 тысячи рейсов. Примерно половина из них может быть в какой-то мере задержана из-за сбоя системы", — сообщили в пресс-службе организации.
Европейский диспетчер также подтвердил, что ситуацию планируется исправить к вечеру вторника.
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