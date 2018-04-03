В Шереметьево с 10 апреля заработает услуга tax free для иностранцев

аэропорту Шереметьево с 10 апреля 2018 года граждане иностранных государств, не входящих в состав Евразийского экономического союза , для возврата НДС смогут воспользоваться стойками регистрации для товаров, подлежащих оформлению по системе tax free, сообщили в Шереметьево.

«Стойки tax free установлены во всех терминалах аэропорта. При этом в терминале F стойки расположены в двух крыльях для удобства пассажиров из Китая — основных пользователей данной услуги в мире. Иностранцы смогут выбрать способ возмещения денежных средств по товарам tax free, приобретенных в магазинах — участниках пилотного проекта, путем наличного и безналичного расчета», — отметили в Шереметьево.

Ранее Шереметьево запустил услугу по возмещению НДС с покупок, совершенных за границей, гражданам России . Данный сервис предоставляет компания «Гольфстрим» через банк-партнер.

Международный аэропорт Шереметьево — крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности карго-комплекса. Маршрутная сеть Шереметьево составляет свыше 200 направлений. По итогам 2017 года МАШ обслужил 40,09 млн пассажиров, что на 17,8% больше, чем в 2016 году.