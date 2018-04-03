Лидеров будет три: Сочи, Крым и Турция. Москвичи выбирают бюджетный отдых

Если вернут чартеры в Египет , то, считает Владимир Данилович, поток туристов в эту страну будет восстановлен в течение нескольких недель.

— Российские туроператоры долго работали с Египтом, связи тесные, поэтому никаких проблем не будет, — убежден эксперт.

— Какие направления будут востребованы еще?

— Если говорить о зарубежных, то, конечно, Турция — потому что это близко и дешево. Будет востребована и Абхазия — по той же причине. Таиланд Вьетнам дальше, но и они относительно недороги, так что москвичи туда тоже полетят. Правда, размер турпотока будет во многом зависеть от курса доллара. Сейчас он растет. А вообще выездной туризм из России сильно переоценен. Поэтому даже в самые благополучные годы выезжали не более шести процентов населения.

— А внутренний туризм?

— Лидировать будут Сочи Крым . Другой вопрос, что точные цифры вам никто не назовет. Если выезжающих за рубеж подсчитать очень легко, то как узнать, сколько туристов приехали в Сочи на автомобиле и поселились в частном секторе?

— Новые направления будут развиваться?

— Да, особенно северные направления. Например, наверняка продолжит расти турпоток на Горный Алтай

Российские туристы на отдыхе за рубежом в 2017 году чаще всего обращались за медицинской помощью по страховому полису в Турции и Таиланде.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные страховых компаний.

В Турции обращения часто случаются из-за системы «все включено»: туристы слишком много едят и пьют. А в Таиланде главная причина обращений к медикам — жаркий климат и местная весьма экзотическая кухня..