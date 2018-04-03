Систему tax free предложили распространить на города — организаторы ЧМ-2018

География проведения пилотного проекта по компенсации иностранцам суммы НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза может быть расширена за счёт участия 8 городов — организаторов чемпионата мира по футболу.

Соответствующий проект постановления Правительства размещён во вторник на федеральном портале проектов нормативных актов.

Саранск, Волгоград, Екатеринбург. В пояснительной записке к инициативе предложено распространить действие системы tax free на Казань Калининград , Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару

Приведённый в документе список мест размещения организаций розничной торговли или их подразделений для включения в перечень организаций розничной торговли составлен по заявительному принципу на основе предложений региональных органов исполнительной власти с учётом наиболее популярных туристических направлений, на которых расположены исторические места и где имеются возможности удовлетворения потребностей туристов.

Авторы инициативы указывают, что её реализация позитивно отразится на динамике товарооборота в первую очередь дорогостоящих товаров, увеличив долю туристических расходов на покупки.

В подтверждение этого предположения в сопроводительных документах имеются отсылки к соответствующему международному опыту, который показывает, что система tax free способствует росту продаж товаров как попадающих под её действие, так и не попадающих за счёт роста привлекательности шопинга в стране и увеличения объёма оказываемых услуг.

Кумулятивный эффект от реализации пилотного проекта также поспособствует росту занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии, простимулирует предпринимательскую активность и увеличит производство отдельных востребованных у иностранцев товаров.