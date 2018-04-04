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Популярный остров Боракай закроют на полгода
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Популярный остров Боракай закроют на полгода 

BFM.RU 1 час назад
Президент Филиппин Родриго Дутерте решил закрыть популярный среди туристов остров Боракай на полгода. Глава государства одобрил рекомендации ведомств страны для решения экологических проблем, передает ТАСС.
Знаменитый курорт закрывается с 26 апреля. Для тех, кто работает на Боракае и может пострадать от такого решения, будут открыты специальные фонды помощи.
Остров Боракай, славится своими белыми песчаными пляжами и чистой водой, в последнее время это место находилось в критическом состоянии из-за плохой системы канализации и других связанных с экологией проблем.
Боракай является одним из восьми самых популярных туристических мест страны. В 2017 году его посетили более 3,7 млн человек.
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