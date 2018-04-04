Популярный остров Боракай закроют на полгода

Президент Филиппин Родриго Дутерте решил закрыть популярный среди туристов остров Боракай на полгода. Глава государства одобрил рекомендации ведомств страны для решения экологических проблем, передает ТАСС

Знаменитый курорт закрывается с 26 апреля. Для тех, кто работает на Боракае и может пострадать от такого решения, будут открыты специальные фонды помощи.

Остров Боракай, славится своими белыми песчаными пляжами и чистой водой, в последнее время это место находилось в критическом состоянии из-за плохой системы канализации и других связанных с экологией проблем.

Боракай является одним из восьми самых популярных туристических мест страны. В 2017 году его посетили более 3,7 млн человек.