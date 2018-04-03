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В Ингушетии стартовал вертолетный турмаршрут к горным храмам
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В Ингушетии стартовал вертолетный турмаршрут к горным храмам 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
В Ингушетии запустили новые туристические маршруты на вертолете к горным достопримечательностям республики, включающим древние святилища и храмы.
Первый вылет вертолета с площадки в Магасе с туристами на борту состоялся 2 апреля, сообщается на сайте городской
мэрии
На вертолете экстра-класса «Еврокоптер AS-35083» по маршруту Магас — Джейрахский район отправились мэр Магаса Беслан Цечоев и журналисты. «Участники тура были очарованы восхитительной панорамой и завораживающими пейзажами горной Ингушетии», — сообщают в горадминистрации.
Вертолетный тур разработан в рамках концепции туристического развития столицы Ингушетии. Мэрия Магаса собирается провести такую экскурсию 14 апреля, в канун празднования Дня города. Стартует экскурсия с вертолетной площадки столицы, конечная остановка — площадка на Столовой горе. В одной экскурсии могут принять участие четыре-пять человек, в полете их будет сопровождать опытный гид. Продолжительность экскурсии четыре-пять часов, стоимость — 35000 рублей на одного человека.
В Джейрахском районе Ингушетии расположены 89 исторических селений, свыше двух тысяч памятников архитектуры разной степени сохранности — жилые и оборонительные башни, храмы, склепы, святилища и другие архитектурные сооружения периода Средневековья, отмечает
"Интерфакс-Религия"
Особенно привлекают туристов древний христианский храм Тхаба-Ерды, датируемый примерно IX веком нашей эры, где первая за столетие церковная служба состоялась в 2012 году, а также замковый комплекс Вовнушки, ставший финалистом конкурса «Семь чудес России» в 2008 году как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей.
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