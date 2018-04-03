Туроператоры: россияне стали реже интересоваться образовательными турами в Великобританию 

Российские туроператоры обращают внимание на снижение числа запросов на образовательные туры в Великобританию, сообщает
со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину. Отказов от уже приобретенных образовательных поездок нет, но клиенты звонят и интересуются ситуацией с визами, опасаясь срыва поездки, рассказала она.
"Многие родители обеспокоены развитием дипломатического скандала с Великобританией и опасаются, что это может помешать обучению детей. Но только некоторые звонят буквально в панике, в основном реакция более спокойная — отказались от туров единицы. В то же время родители стали чаще рассматривать альтернативу Великобритании — Ирландию, Мальту, Кипр", — сообщила пресс-секретарь РСТ.
Клиенты в основном опасаются, что заплатят деньги, а поездка сорвется, не дадут визу, пояснила Тюрина.
Однако, добавила она, «сейчас визы делают нормально», британскую визу получают 95% заявителей, «это очень хороший показатель». «Британцы зарабатывают на обучении, не думаю, что посольство перекроет этот кран. Советую и родителям, и студентам набраться терпения, не поддаваться панике, а документы на визу подавать за месяц-полтора до выезда», — посоветовала эксперт.
В конце прошлой недели посольство РФ в Лондоне рекомендовало россиянам взвесить необходимость отправки детей на учебу или на языковые курсы в Великобританию.
"Нельзя исключать распространения на детей российских граждан непредсказуемых негативных последствий развернутой властями Соединенного Королевства, в том числе через местные СМИ, кампании по очернению России и россиян, " — отметило посольство.