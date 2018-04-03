Ещё
Туроператоры: россияне стали реже интересоваться образовательными турами в Великобританию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туроператоры: россияне стали реже интересоваться образовательными турами в Великобританию 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Российские туроператоры обращают внимание на снижение числа запросов на образовательные туры в Великобританию, сообщает
"Интерфакс"
со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину. Отказов от уже приобретенных образовательных поездок нет, но клиенты звонят и интересуются ситуацией с визами, опасаясь срыва поездки, рассказала она.
"Многие родители обеспокоены развитием дипломатического скандала с Великобританией и опасаются, что это может помешать обучению детей. Но только некоторые звонят буквально в панике, в основном реакция более спокойная — отказались от туров единицы. В то же время родители стали чаще рассматривать альтернативу Великобритании — Ирландию, Мальту, Кипр", — сообщила пресс-секретарь РСТ.
Клиенты в основном опасаются, что заплатят деньги, а поездка сорвется, не дадут визу, пояснила Тюрина.
Однако, добавила она, «сейчас визы делают нормально», британскую визу получают 95% заявителей, «это очень хороший показатель». «Британцы зарабатывают на обучении, не думаю, что посольство перекроет этот кран. Советую и родителям, и студентам набраться терпения, не поддаваться панике, а документы на визу подавать за месяц-полтора до выезда», — посоветовала эксперт.
В конце прошлой недели посольство РФ в Лондоне рекомендовало россиянам взвесить необходимость отправки детей на учебу или на языковые курсы в Великобританию.
"Нельзя исключать распространения на детей российских граждан непредсказуемых негативных последствий развернутой властями Соединенного Королевства, в том числе через местные СМИ, кампании по очернению России и россиян, " — отметило посольство.
Newsru.com: последние новости
Во Владивостоке выстроилась огромная очередь за льготными авиабилетами В Ингушетии стартовал вертолетный турмаршрут к горным храмам Российские регионы готовятся ввести штрафы за неуплату курортного сбора
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей220
НАТО отказала в визах российским дипломатам251
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом109
Названа причина развития особо злостного рака2
Сложный тест про изделие №214
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение