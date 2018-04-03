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Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на полеты из Москвы в Самарканд с 30 апреля
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Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на полеты из Москвы в Самарканд с 30 апреля 

Агентство «Москва» 49 минут назад
S7 Airlines открыла продажи билетов на регулярные рейсы из Москвы в Самарканд, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«S7 Airlines с 30 апреля 2018 г. начинает полеты из Москвы в Самарканд. Авиабилеты уже в продаже», — говорится в сообщении.
Уточняется, что прямые регулярные рейсы S7 Airlines из аэропорта Домодедово в Самарканд будут выполняться по понедельникам. Вылет из Москвы в 21:35, прилет в аэропорт Самарканда в 3:35 на следующий день по местному времени. Обратный рейс из Самарканда отправляется по вторникам в 5:05, прилет в Москву — в 7:20. Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.
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