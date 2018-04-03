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Госдума приняла в третьем чтении закон о невозвратных билетах на поезда
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Госдума приняла в третьем чтении закон о невозвратных билетах на поезда 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому устанавливаются специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты.
Изменения в «Устав железнодорожного транспорта» предполагают, что пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи — все эти случаи должны быть подтверждены документами. Он также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.
Как отмечается в заключении комитета ГД по транспорту, данные нормы позволят «существенно снизить стоимость билетов».
Летом 2011 года гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК), вице-президент РЖД Михаил Акулов сообщал, что компания обратилась в Минтранс с предложением отменить возврат билетов, купленных по низкой цене. Он пояснял тогда, что такое предложение связано с запуском программы лояльности и будет распространяться только на нерегулируемые тарифы. Аналогичную практику применяют авиакомпании при продаже билетов с дисконтом.
Сейчас у ФПК отсутствуют положения, предоставляющие право продавать невозвратные билеты, что вынуждает компанию учитывать риск убытков от возврата билета при определении цены — это увеличивает стоимость перевозки для всех пассажиров. Право продавать невозвратные билеты позволит ФПК дополнить тарифную сетку экономичными невозвратными тарифами и предложить билеты по существенно сниженной цене.
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