Госдума приняла в третьем чтении закон о невозвратных билетах на поезда

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому устанавливаются специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты.

Изменения в «Устав железнодорожного транспорта» предполагают, что пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи — все эти случаи должны быть подтверждены документами. Он также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.

Как отмечается в заключении комитета ГД по транспорту, данные нормы позволят «существенно снизить стоимость билетов».

Сейчас у ФПК отсутствуют положения, предоставляющие право продавать невозвратные билеты, что вынуждает компанию учитывать риск убытков от возврата билета при определении цены — это увеличивает стоимость перевозки для всех пассажиров. Право продавать невозвратные билеты позволит ФПК дополнить тарифную сетку экономичными невозвратными тарифами и предложить билеты по существенно сниженной цене.