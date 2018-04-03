Поезда, как самолеты: в России появятся невозвратные ж\д билеты

РЖД берет равнение на авиацию: закон о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования приняли депутаты Госдумы . Закон принят одновременно во втором и третьем, окончательном чтении. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Ранее невозвратные билеты действовали только в гражданской авиации.

По мнению депутата от «Единой России» Александра Васильева, введение невозвратных билетов позволят снизить стоимость проезда железнодорожным транспортом. Сдать невозвратный билет и получить за него причитающие деньги все-таки будет возможно, сообщает "Интерфакс" . Но только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи, а также супруга, родителя, усыновителя, ребенка или усыновленного, а также смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая.

При этом все эти случаи должны быть подтверждены соответствующими документами.

Перевозчик по новому закону должен до заключения договора перевозки пассажира убедиться, что пассажир проинформирован о возможности приобретения невозвратного билета либо по тарифу, не предусматривающему такого условия. Порядок информирования пассажиров устанавливается правилами оказания услуг по перевозкам пассажиров, а также грузов и багажа для личных, семейных и домашних нужд.