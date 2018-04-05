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Эксперты рассказали о росте цен на авиабилеты в РФ
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Эксперты рассказали о росте цен на авиабилеты в России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Средние цены на авиабилеты для российских пассажиров в первом квартале 2018 года выросли, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
"Средняя стоимость приобретенных пассажирами билетов на всех направлениях с вылетом из городов России в течение первых трех месяцев составила 15,018 тысячи рублей, что на 10% больше аналогичного периода 2017 года", — сообщили РИА Новости в туристическом сервисе OneTwoTrip.
Так, перелеты внутри страны подорожали на 13% (с 7,598 тысячи до 8,576 тысячи рублей), международные — на 4,3% (с 21,272 тысячи до 22,192 тысячи рублей).
Однако по данным сервиса Туту.ру, средняя стоимость авиабилетов в РФ в первом квартале увеличилась на 1,6% — до 12,079 тысячи рублей. По России средняя цена билета выросла на 1,1% (9,909 тысячи рублей), за рубеж — на 5,2% (20,496 тысячи рублей).
Аналитики OneTwoTrip отмечают, что средняя стоимость авиабилетов как на внутренних, так и на международных направлениях снижалась с четвертого квартала 2016 года. "Результаты первого квартала 2018 года сигнализируют о завершении этого тренда и возвращении стоимости авиабилетов к росту", — считают эксперты.
Также доля дешевых билетов (до 5000 рублей за перелет туда-обратно) в структуре продаж за год уменьшилась на 5%. При этом рост средней стоимости произошел на фоне увеличения глубины бронирований.
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