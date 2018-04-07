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Авиакомпания Air France в субботу отменит 30% рейсов из-за забастовки
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Авиакомпания Air France в субботу отменит 30% рейсов из-за забастовки 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: RT на русском
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Французская авиакомпания Air France в субботу отменит 30% рейсов из-за забастовки сотрудников, требующих повышения зарплат, сообщается на сайте авиаперевозчика.
"В субботу, 7 апреля, Air France планирует осуществить 70% рейсов, в том числе 75% сверхдальних полетов, 65% рейсов средней дальности из и в парижский аэропорт Шарль-де-Голль, 70% рейсов малой дальности из и в парижский аэропорт Орли и во французских провинциях", — сообщается на сайте авиакомпании.
Уточняется, что в субботней забастовке примут участие 34% пилотов, 26,2% членов экипажей и 18,7% наземного обслуживающего персонала.
Сотрудники Air France требуют увеличить размер заработной платы на 6%. Забастовки служащих авиакомпании намечены также на 17, 18, 23 и 24 апреля.
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